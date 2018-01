Baltijas Basketbola līgā pārtrūkst "Ogres" sešu uzvaru sērija

Baltijas Basketbola līgas (BBL) B grupā svarīgā mačā zaudējumu savā laukumā piedzīvojusi BK "Ogre". Ogrēnieši, šovakar savā laukumā uzņemot Tallinas komandu "Kalev/TLU", izrāva pagarinājumu (73:73), bet tajā piekāpās igauņiem ar rezultātu 81:84. Rezultatīvākais starp mūsējiem ar 18 punktiem bija Roberts Niedra.

Baltijas Basketbola līgas regulārais turnīrs strauji tuvojas noslēgumam, un līdz ar to arī saasinās cīņa par vietu izslēgšanas spēlēs. "Ogre" turpina aktīvi cīnīties par otro vietu grupā, bet "Kalev/TLU" kāroja vismaz uz ogrēniešu trešo pozīciju turnīra tabulā. Abu komandu pirmajā tikšanās reizē "Ogre" viesos izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 99:76, bet šajā mačā viss sākās no gala.

Mājinieki spēli sāka ar trīs gūtiem punktiem pusminūtes laikā, bet otrā laukuma galā bumbu grozā no augšas trieca Latvijā zināmais centra spēlētājs Bamba Fals. Pirmajās divās minūtēs ogrēnieši daudz meta soda metienus, kas viņiem ļāva atrasties nelielā vadībā. Līdz ceturtdaļas vidum viesi likvidēja četru punktu deficītu un pēc sešām spēlētām minūtēm atradās vadībā ar 11:8. Vēl pusminūti vēlāk Artūram Visockim-Rubenim vajadzēja ņemt pārtraukumu, jo "Kalev/TLU" jau bija veicis 10:0 izrāvienu. Pēc pārtraukuma situācija neuzlabojās, mājiniekiem turpinot vāji spēlēt uzbrukumā. Arī viesiem bija daudzas iespējas vēl vairāk palielināt rezultāta starpību, bet pirmo ceturtdaļu talliniešiem izdevās uzvarēt ar rezultātu 16:11.

Otrās ceturtdaļas ievadā "Kalev/TLU" palielināja savu pārsvaru līdz 12 punktiem, bet otrā laukuma galā bumbu grozā no augšas trieca Roberts Niedra (23:13). "Ogrei" spēle nevedās, bet ik pa laikam izdevās tikt pie viegliem punktiem pēc labas uzbrukuma izspēles. Niedra turpināja būt produktīvs, sadeldējot rezultāta starpību līdz sešiem punktiem (17:23). Viesi tālāku izrāvienu nepieļāva, ātri atjaunojot 11 punktu pārsvaru. Spēle turpināja ritēt kā pa viļņiem. Tālmetienu spēja realizēt Niedra, sadeldējot deficītu līdz pieciem punktiem. Vēl vairāk pienākt rezultātā neļāva neprecīzie metieni pat ļoti vienkāršās situācijās. Ogrēniešus turpināja iegāzt soda metienu precizitāte un neveiksmīgā cīņa zem sava groza. Viesi savas otrās iespējas izmantoja, uzvarot pirmo puslaiku ar rezultātu 36:33.

Pēc lielā pārtraukuma "Ogre" turpināja atspēlēties, Rihardam Zēbergam sadeldējot deficītu līdz minimumam (37:38). Viesi uzreiz atbildēja ar diviem precīziem tālmetieniem, atmetot "Ogri" atpakaļ. Rinalds Sirsniņš pēc nedaudz vairāk nekā trim nospēlētām minūtēm trāpīja savu pirmo tālmetienu, bet tad Zēbergs pārtvēra bumbu un pietuvināja savu komandu viena precīza metiena attālumā (42:44). Vēl nedaudz vēlāk "Ogre" beidzot izvirzījās minimālā vadībā, bet iniciatīva vēl bija jānotur. Ogrēnieši spēlēja ātri, bieži vien riskējot ar pieļautām kļūdām. Agresivitāte uzbrukumā izprovocēja pretiniekus uz pārkāpumiem, kas ļāva tikt pie viegliem punktiem. Fals sagādāja mājiniekiem problēmas groza apakšā, bet trešās ceturtdaļas izskaņā ogrēnieši guva piecus punktus, esot vadībā pēc 30 spēlētām minūtēm ar 61:58.

Spēles izšķirošo nogriezni abas komandas sāka ar daudziem neveiksmīgiem uzbrukumiem. "Ogre" centās radīt spiedienu groza apakšā, bet ar sarežģītiem metieniem nespēja gūt punktus. Pēc trim nospēlētām minūtēm viesi ar tālmetienu atjaunoja līdzsvaru uz tablo, bet otrā laukuma galā ar to pašu atbildēja Niedra. "Kalev/TLU" vēlreiz spēja izlīdzināt rezultātu, bet tam sekoja kļūdas abu komandu izpildījumā. Ja neveicās komandas biedriem, tad iniciatīvu centās uzņemties Niedra, bet arī viņam tiesneši fiksēja brāķi driblā. Kristo Sāge spēja realizēt vēl vienu tālmetienu, ceturtdaļas vidū pārņemot vadību (69:66). "Ogre" neizlaida spēli no rokām, pēc Niedras skaistā trieciena grozā no augšas atgriežoties vadībā. Pēdējā minūtē mājiniekiem atkal bija trīs punktu deficīts, bet glābējs bija Mārcis Vītols ar precīzu tālmetienu. Abām komandām bija iespēja izraut uzvaru, bet tas nenotika - 73:73.

Pagarinājumu labāk iesāka "Ogre", iegūstot triju punktu pārsvaru. Viesi neizmantoja iespēju panākt izlīdzinājumu uzreiz, bet to paveica pēc divām nospēlētām minūtēm (79:79). "Ogrei" atkal sāka klibot soda metienu izpilde, bet minūti pirms pagarinājuma beigām "Kalev/TLU" izvirzījās vadībā (82:80). Atbildīgā brīdī Jānis Pozņaks iemeta tikai vienu soda metienu, bet "Ogrei" bija vēl viena iespēja pārņemt vadību. Sirsniņš pārāk ilgi noturēja bumbu, izdarīja avantūristisku piespēli, kas tika pārtverta. Tas arī bija viss. Pēc diviem precīziem soda metieniem "Ogrei" bija piecas sekundes, lai izglābtos, bet to neizdevās paveikt, atzīstot pretinieku pārākumu ar rezultātu 81:84.

Uzvarētāju labā 18 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Reimo Tams, bet 12 punkti un sešas atlēkušās bumbas Martinam Jurtomam. "Ogres" rindās ar 16 punktiem atzīmējās Roberts Niedra, bet 12 punkti un piecas pārtvertas piespēles Rihardam Zēbergam.

BK "Ogre" - "Kalev/TLU" 81:84 P (16:11, 22:20, 28:22, 12:15, 8:11)

BK "Ogre": Niedra 16, Zēbergs 12 (5 pb), Vītols 11, G.Antrops 10 (11 ab), Sīpoliņš 10 (7 ab), Sirsniņš 8 (rp), Pozņaks 7, Mizis 4, J.Antrops 3, Atelbauers, Dārgais.



