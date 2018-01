"Ogre" gūst 101 punktu un tiek pie desmitās uzvaras

"Olybet" Latvijas Basketbola līgā sezonas desmito panākumu guva BK "Ogre", izbraukuma spēlē sestdien ar rezultātu 101:80 sakaujot "Valmieru/Ordo". Uzvarētāju rindās 25 punktus guva Jānis Pozņaks.

Mačs sākās ļoti rezultatīvi, jau pirmajās trīs minūtēs abām komandām sasniedzot desmit gūto punktu robežu. Mājinieku rindās rezultatīvs bija Eduards Hāzners, individuāli ceturtdaļas pirmajā pusē gūstot astoņus punktus. Ceturtdaļas otrajā pusē abas komandas spēlēja ļoti augstā tempā, kas komandām lika regulāri apmainīties ar minimālu rezultāta starpību. Ogrēniešiem ar pielabotu metienu vadību panāca Guntis Sīpoliņš, bet Jānis Kaufmanis pirms perioda noslēguma raidīja grozā trejaci sev raksturīgā stilā, sasniedzot pārsvaru mājinieku komandai - 29:27.

Otro ceturtdaļu ar rezultatīvu metienu no groza apakšas iesāka Kristaps Dārgais, tādējādi uzsākot ogrēniešu deviņu punktu izrāvienu, ko ar trejaci noslēdza Gints Antrops - 36:29. Otrā perioda laikā pēc potītes traumas medpersonāla aprūpē nonāca valmieriešu pamatsastāva spēka uzbrucējs Anrijs Miška, bet viņa aizstājējs laukumā Daniels Gersons ar trejaci samazināja viesu atrāvienu. "Ogres" ofensīvā svarīgu lomu spēlēja Mārcis Vītols, ļaujot viesu komandai pārsniegt desmit punktu vadības robežu. Lielajā pārtraukumā Artūra Visocka-Rubeņa trenētā komanda varēja doties ar visai drošu pārsvaru - 55:43.

"Valmiera/Ordo" rindās ar buzzer-beater stūra tālmetienu izdevās atzīmēties Dāvidam Vīksnem, bet Viktora Iļjina pustālais metiens sadeldēja starpību līdz vairs tika septiņiem punktiem. Tomēr jau pēc neliela brīža "Ogre" bija atpakaļ zirgā, pēc Ginta Antropa metiena sasniedzot +15. Trešās ceturtdaļas otrajā pusē "Valmiera/Ordo" pieļāva vairākas kļūdas, kas pēc pārtvertām bumbām deva ogrēniešiem vieglas uzbrukumu iespējas, tādējādi ievērojami palielinot pārsvaru. Ar trīs punktu metienu trešās ceturtdaļas izskaņā Jānis Kaufmanis guva savu 3000. punktu LBL čempionātā, pārstāvot valmieriešu krāsas. Tomēr noslēdzoties periodam droši pretī panākumam devās "Ogre" - 84:62.

Noslēdzošajā desmitminūtē atsevišķās epizodēs komandas zaudēja koncentrēšanos savā laukuma galā, tādējādi dodot uzbrūkošajiem spēlētājiem iespējas tikt pie viegliem punktu guvumiem. To produktīvi izmatoja Viktors Iļjins spraužot bumbu grozā no augšas. Nepatīkamu brīdi ceturtdaļas vidū piedzīvoja "Ogre", kuras centrs Guntis Sīpoliņš pameta spēli pēc muguras traumas. Abām komandām jau laicīgi bija zināms spēles iznākums, kas brīžiem spēlētājiem lika pieļaut vieglprātīgas kļūdas. Mājinieku rindās ar trejaci noslēdzošajā minūtē atzīmējās Ņikita Zadvornijs, bet viesiem simts punktu robežu izdevās pārsniegt pēc Jāņa Pozņaka metiena no groza apakšas. Spēle noslēdzās ar rezultātu 101:80, ļaujot ogrēniešiem tikt pie desmitā panākuma LBL turnīrā.

Uzvarētāju rindās ar 25 punktiem panākumu kaldināja Jānis Pozņaks, kamēr Mārča Vītola rēķinā 19 gūti punkti. Viktors Iļjins šajā spēlē guva 20 pnktus.

"Valmiera/Ordo" - BK "Ogre" 80:101 (29:27, 14:28, 19:29, 18:17)

Ogre: Pozņaks 25, Vītols 19, G.Antrops 14, Niedra 10, Sīpoliņš 9, Zēbergs 6, Sirsniņš 5 (7rp), J.Antrops 5, Dārgais 4, Mizis 4, Atelbauers



Materiāls publicēts sadarbībā ar

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/basketbols/40620