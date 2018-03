OBS audzēknis Jonāts neļauj "Ogrei" beidzot uzvarēt "Jūrmalu"

Sestdienas vakarā BK "Ogre" aizvadīja Latvijas Basketbola līgas (LBL) spēli, savā laukumā uzņemot "Jūrmalu" un piedzīvojot minimālu neveiksmi - 86:88.

Veiksmīgāk spēli sāka mājinieki ogrēnieši, pa tālmetienam realizējot Sīpoliņam un Vītolam (8:3). Jūrmalnieki ar sekmīgiem caurgājieniem spēja rezultāta starpību sadeldēt, tomēr ''Ogre'' turpināja apšaudīt grozu no tālienes (16:9), kas ļāva pārsvaru saglabāt. Ceturtdaļas septītajā minūtē divus trejačus pēc kārtas trāpīja Lauris Mizis, turklāt Vītols ar soda metieniem panāca jau +10 savai komandai. Jūrmalas basketbolistiem gan ar metienu precizitāti tik labi nesekmējās, taču ceturksni izdevās noslēgt ar Pļavnieka metienu no groza apakšas (23:31).

Viesi savus uzbrukumus veidoja ļoti pacietīgi, tomēr jāuzteic mājinieku ciešā aizsardzība, kas nereti piespieda pretiniekus kļūdīties. Savu pārsvaru ātrumā pār Šeļakovu izmantoja Sīpoliņš, triecot bumbu grozā no augšas (35:25). ''Jūrmalas'' rindās grozam neprecīzi uzbruka gan Pļavnieks, gan Pinete, tomēr pēc vairākiem neveiksmīgiem ''Ogres'' uzbrukumiem ieilgušo sausumu savas komandas punktu krājumā ar tālmetienu pārtrauca Haralds Kārlis, liekot Artūram Visockim-Rubenim pieprasīt minūtes pārtraukumu.

Otro reizi precīzs no trīspunktu līnijas bija Sīpoliņš, kuram otrās ceturtdaļas vidū jau desmit punktu. Viesi centās saraustīt pretinieku aizsardzību ar individuālām darbībām, tomēr nesekmīgi. Spēle kļuva arvien agresīvāka, basketbolistiem arvien biežāk stājoties uz soda metienu līnijas. Arī tur precīzāki bija ogrēnieši, Gintam Antropam panākot +15 savai komandai. Ceturtdaļas izskaņā viesi ar Pinetes un Jonāta pūlēm piecus punktus atspēlēja, tomēr ar tālmetienu atbildēja ''Ogres'' snaiperis Rinalds Sirsniņš (53:39).

Pēc pirmā puslaika mājiniekiem piederēja pelnīts pārsvars uz tablo, pateicoties lielākam rezultatīvo piespēļu skaitam (11 pret 4), kā arī krietni mazāk kļūdām (3 pret 7). Līdzsvars vienīgi cīņā zem groziem - katrai komandai pa 17 atlēkušajām bumbām. Arī trešajā ceturtdaļā ogrēnieši turpināja mest grozā tālmetienus vienu pēc otra, izceļoties Mārcim Vītolam un Jānim Antropam. Tiesa, turpinājumā ogrēnieši sāka spēlēt arvien paviršāk, sasteidzot savus uzbrukumus un sagādājot punktu gūšanas iespējas pretiniekiem. Jūrmalnieki Strēlnieks un Pinete ar metieniem no groza apakšas sadeldēja deficītu līdz -12 (61:49).

''Jūrmala'' sāka arvien agresīvāk strādāt aizsardzībā, pāris reižu arī piespiežot pretiniekus kļūdīties. Pēc Sīpoliņa kļūdas uzbrukumā Jonāts ar soda metieniem pievilka savu komandu viencipara skaitļa attālumā (52:61). ''Ogre'' vairs nespēja atkārtot pirmajā puslaikā demonstrēto rezultativitāti, kamēr Edgars Jeromanovs pietuvoja ''Jūrmalu'' vien divu precīzu metienu atstatumā (65:59). Kā ierasts, ļoti karstasinīgs laukuma malā bija viesu galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kuru tiesneši atalgoja ar tehnisko piezīmi. Pirms pēdējās ceturtdaļas rezultāts 69:62 ''Ogres'' labā.

Ceturtās ceturtdaļas sākumā ''Jūrmala'' palika bez Andreja Šeļakova, kurš nopelnīja piekto personīgo piezīmi. Šeļakovs gan nepilnās 19 laukumā pavadītās minūtēs paspēja atzīmēties vien ar pieciem punktiem un vienu izcīnītu atlēkušo bumbu. Sešus punktus pēc kārtas guva pieredzējušais ogrēnietis Sirsniņš, atjaunojot desmit punktu pārsvaru mājiniekiem (77:67). Viesi gan nelaida pretiniekus projām, savu komandu velkot uz priekšu Jeromanovam un Pinetem.

Pēc ilgāka pārtraukuma atkal precīzs bija teicamu maču aizvadošais Guntis Sīpoliņš, tomēr Jeromanovs ar tālmetienu panāca jau 76:79. Ar precīzu trejaci atbildēja arī Vītols, tomēr Ervīns Jonāts guva divus punktus ar sodu. Uzbrukumā kļūdījās ogrēnieši, un nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Pļavnieks ar tālmetienu panāca neizšķirtu - 82:82. Pēc Denisa Krestiņina soda metieniem vadībā jau jūrmalnieki (82:84).

Sirsniņš divus punktus atguva, turklāt ogrēnieši piespieda pretiniekus kļūdīties, ''Jūrmalai'' pārtērējot uzbrukuma laiku. 21 sekundi pirms pamatlaika beigām Gints Antrops no soda metienu līnijas panāca izlīdzinājumu (86:86). ''Jūrmala'' pēdējo uzbrukumu izspēlēja pacietīgi, gaidot iespēju. Tiesa, aizsardzībā cieši spēlēja ogrēnieši, piespiežot Jeromanovu izpildīt samocītu tālmetienu. Bumba neaizlidoja līdz grozam, taču to lidojumā pārtvēra Ervīns Jonāts, no gaisa raidot bumbu grozā līdz ar beigu sirēnu! Tiesneši gan devās skatīties video atkārtojumu, tomēr tas nebija nepieciešams - punkti gūti pareizi, fantastisku uzvaru izcīnot ''Jūrmalai'' - 88:86.

BK "Ogre" - BK "Jūrmala" 86:88 (31:23, 22:16, 16:23, 17:26)

BK "Ogre": Sirsniņš 21 (1p 10/10), Sīpoliņš 19 (2p 6/6, 6ab, 4kļ), Vītols 12, G.Antrops 11, J.Antrops 9, Mizis 7, Dārgais 4 (6rp, 5pp), Niedra 3, Atelbauers.

BK "Jūrmala": Jonāts 16.



