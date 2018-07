Ogres fanu klubs “Spektras” debijā izcīna 2. vietu

14. un 15. jūlijā Rīgā OFK "Spektras" piedalījās XXI Starptautiskajā basketbola fanu čempionātā, un savā debijas reizē ogrēnieši izcīnīja godpilno 2. vietu, parādot to, ka Ogrē mīl un māk spēlēt basketbolu, informē basketbola klubs "Ogre".

Ogrēniešiem izslēgšanas spēles jeb ceturtdaļfināls bija jāiesāk ar nu jau principiāliem un ļoti nopietniem pretiniekiem – "Siauliai fans" (Šauļi, Lietuva) – pret kuriem apakšgrupas spēlēs tika piedzīvots smags, bezierunu zaudējums. Spēles sākums veiksmīgāks izdevās lietuviešu komandai, kas, apliecinot savas kvalitātes, izvirzījās vadībā ar 6 punktu pārsvaru, taču, spēlei turpinoties, OFK "Spektras" pierādīja to, ka iekļūšana izslēgšanas spēlēs no tā saucamās "pēdējās cerības" grupas bija tikai neveiksmīgas izlozes iznākums.

Ar komandas līderi Uldi Švēdi priekšgalā un saskaņotu komandas darbu aizsardzībā, uzbrukumā, ogrēnieši soli pa solim sadeldēja punktu deficītu, izvirzījās vadībā un ar katru veiksmīgi nospēlēto epizodi aizsardzībā savu pārsvaru pārvērta arī gūtajos punktos. Lietuviešu komandai nepalīdzēja arī agresīvi un nedaudz rupji piekoptā spēles taktika pret ogrēniešiem, kas, gūstot grozus, pārliecinoši attālinājās rezultātā. Kā apliecinājums tam, ka Šauļu komandas sīkstais raksturs ir salauzts, bija Ulda Švēdes gūtie punkti ar "slum dunk", kas starp citu bija vienīgie gūtie punkti turnīrā šāda manierē. Jau nepilnu minūti līdz spēles beigām lietuvieši pateicās ogrēniešiem par spēli un apsveica OFK "Spektras" ar iekļūšanu pusfinālā, atzīstot savu sakāvi ar -12 punktiem.

Šo spēli noskatījās praktiski visi sanākušie turnīra līdzjutēji un citas komandas, kas citu starp jau sāka runāt par to, ka šogad būšot jauns medaļnieks un ka "Siauliai fans" komandai ir ļoti nepaveicies, ka ceturtdaļfinālā bija jāspēlē ar Ogres komandu.

Pusfināls OFK "Spektras" bija jāaizvada ar vēl vienu lietuviešu komandu - "Radviliškis UNITED. Kā jau tas bija gaidāms, tad spēlēt pret lietuviešiem nekad nav viegli, un šī spēle nebija izņēmums. Neskatoties uz to, ka spēles sākums pārliecinoši izdevās Ogrei (10:2), turpinājums bija ļoti sīksts, un tikai pašā galotnē ogrēnieši atjaunoja pietiekoši komfortablo 7 punktu pārsvaru un to noturēja līdz spēles finālsvilpei, kas paziņoja to, ka OFK "Spektras" ir tā komanda, kas spēlēs finālā.

Interesants fakts ir tas, ka komanda "Radviliškis UNITED" uz turnīru bija ieradusies 5 spēlētāju sastāvā un vēlāk spēja izcīnīt 3. vietu, sakaujot "Green Death Žalgiris"(Kauņa, Lietuva) pagarinājumā. Bail iedomāties par to, kā būtu, ja šī komanda atbrauktu 10 cilvēku sastāvā.

Savukārt ilgi gaidītajā finālā ogrēniešiem atkal atkārtoti bija jāspēlē pret savas apakšgrupas pretinieci - "Lietuvos Rytas fans" (Viļņa, Lietuva), pret kuru apakšgrupā tika piedzīvots sāpīgs pēdējo sekunžu zaudējums ar -1. Lai arī kā OFK "Spektras" centās ieķerties spēlē, mainot aizsardzības stratēģiju un tempu uzbrukumā, tomēr jāatzīst, ka titulētā lietuviešu komanda nebija apturama un kontrolēja spēli, atrodoties pateicīgā 6, 7 punktu handikapā. Fināla svilpe - un mūsu fanu komanda OFK "Spektras" izcīna augsto 2. vietu, kausu un sudraba medaļas.

Diemžēl nākamais starptautiskais fanu čempionāts nenotiks Ogrē, un jau turnīra laikā tika pieņemts lēmums par to, ka tas notiks Tallinā (Igaunijā), uz kuru jau ir uzaicināta OFK "Spektras" komanda aizstāvēt savu vicečempiones statusu.

BK "Ogre" tica, ka kādu dienu mūsu fani šo turnīru atvedīs arī uz Ogri, kā arī no sirds sveic savus fanus ar lieliski aizvadīto turnīru un ar sudraba spozmes medaļām.

