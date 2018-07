BK "Ogre" spēlētājs Atelbauers ar Latvijas U20 izlasi izcīna vietu A divīzijā

Eiropas U20 čempionātu B divīzijā ar izcīnītām bronzas medaļām noslēgusi Latvijas vīriešu basketbola izlase, kuras rindās viens no līderiem bija BK "Ogre" basketbolists Dāvids Atelbauers.

Latvijas U20 izlase sestdien varēja nodrošināt atgriešanos A divīzijā, bet smagā spēle un zaudējums pagarinājumā Polijai lika beidzamo cīņu par vietu A divīzijā un medaļām šajā turnīrā atlikt uz svētdienu. Pretī stājās Krievijas vienaudži, kuri pusfinālā zaudēja slovēņiem ar rezultātu 50:60. Jāpiezīmē, ka Krievijas U20 izlase jau vairākus gadus iestrēgusi B divīzijā, un noteikti vēlējās beidzot tikt no tās ārā.

Spēli komandas sāka līdzīgi, ar cīņu punkts punktā. Atšķirībā no spēles pret poļiem Latvijas izlases basketbolistiem bija brīvākas rokas uzbrukumā, bet vēl bija jārealizē metieni. Pēc četrām nospēlētām minūtēm tālmetienu trāpīja Elkans Ahmedovs, pirmo reizi izvirzot vadībā Krieviju. Brīdi vēlāk komandas vēl turpināja būt precīzas no tālās distances, krieviem saglabājot nelielo pārsvaru (14:11). Ceturtdaļas otrajā pusē nekas būtiski nemainījās. Krievijas basketbolisti spēja noturēt četru punktu pārsvaru un uzvarēt pirmo ceturtdaļu ar 20:16.

Otrās ceturtdaļas ievadā Marks Tihoņenko ar tālmetienu palielināja rezultāta starpību līdz septiņiem punktiem, bet Nikolajs Zotovs atbildēja ar to pašu. Roberts Blumbergs pēc realizēta metiena netrāpīja no soda metiena atzīmes, nespējot sadeldēt deficītu līdz viena metiena tiesai. Kad spēlētas bija četras minūtes, Grigorijs Motovilovs palielināja pārsvaru līdz astoņiem punktiem, bet latvieši ātri vien sadeldēja to uz pusi (25:29). Krievijas basketbolisti atbildēja ar to pašu, komandām turpinot rezultatīvu spēli abos laukuma galos. Latvijas izlasei pietrūka jaudas uzbrukumā un arī taktiskā risinājuma, lai viegli atspēlētos. Puslaika beigās latvieši atrada iespējas groza apakšā, spējot veikt pirmo nopietno izrāvienu un uzvarēt puslaiku ar rezultātu 40:38.

Trešās ceturtdaļas pirmajās minūtēs Latvijas izlase palielināja savu pārsvaru līdz sešiem punktiem. Krievi pie pirmajiem punktiem tika ar soda metieniem pēc trīs ar pusi spēlētām minūtēm. Krievi ar zonas aizsardzību apturēja Latvijas izlases uzbrukumu, bet pašiem ar punktu gūšanu arī nesekmējās. Laukumā vairs nebija ne miņas no pirmā puslaika dinamiskā basketbola. Pēc piecām spēlētām minūtēm Latvijas U20 izlase bija vadībā ar 44:39. Nākamajā pus minūtē krievi atbildēja ar četriem punktiem, bet Edgars Kaufmanis atbildēja ar precīzu tālmetienu. Krieviem izdevās sadeldēt deficītu līdz minimumam, bet Latvijas basketbolisti uzreiz atbildēja ar lielāko izrāvienu šajā mačā - 60:48.

Ceturtās ceturtdaļas ievadā Latvijas izlase turpināja savu izrāvienu, divās minūtēs palielinot savu pārsvaru līdz 17 punktiem (65:48). Tuvojoties ceturtdaļas vidum, Krievijas izlase ar ne to aktīvāko presingu spēja piespiest pretiniekus pieļaut kļūdas, kas ļāva sadeldēt deficītu līdz 13 punktiem (54:67). Sasteigti tālmetieni neko nedeva, bet Latvijas basketbolisti atjaunoja 17 punktu pārsvaru un to spēja noturēt līdz mača izskaņai. Līdz ar to Latvijas U20 izlase uzvarēja spēlē ar rezultātu 76:62, izcīnot bronzas medaļas un garantējot izlases vietu A divīzijā nākamgad.

Turnīra laikā Atelbauers vidēji spēlē laukumā atradās 24 minūtes un 17 sekundes un atzīmējās ar vidēji 8,9 gūtiem punktiem un 1,9 izcīnītām bumbām pie groziem.



Materiāls publicēts sadarbībā ar

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/basketbols/41942