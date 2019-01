BK "Ogre" – iespēja attīstīties vietējās basketbola skolas audzēkņiem

Basketbola klubs "Ogre" (BK "Ogre") ir profesionālā basketbola komanda, kas darbojas kopš 2014. gada, un tā ir kā piramīdas virsotne, kur jaunajiem spēlētājiem attīstīt savas prasmes, lai spertu soli pretī lieliem panākumiem.

Šogad BK "Ogre" ir izvirzīts "Ogres novada Sporta laureāts 2018" nominācijai "Gada komanda", savukārt komandas biedrs Mārcis Šteinbergs izvirzīts nominācijai "Gada jaunais sportists".

Basketbola uzplaukums Ogrē un tās apkārtnē sākās līdz ar Ogres Basketbola skolas dibināšanu 1981.gadā (sākotnēji kā Sporta skola, kopš 2001.gada Basketbola skola). Audzēkņu rezultāti parādīja, ka šajā skolā ir ļoti laba basketbola izglītības sistēma, taču bieži vien pēc tās beigšanas audzēkņiem trūka iespēju gūt pieredzi, lai varētu turpināt veidot karjeru. Vairākkārt tika apspriesta iespēja izveidot vietējo basketbola komandu, kas spēlē profesionālā līmenī, tomēr līdz galam šī ideja netika īstenota.

2013.gadā iniciatīvu izveidot Ogres basketbola klubu izrādīja toreizējais Ogres novada domes Sporta jautājumu konsultatīvās komisijas vadītājs Gints Sīviņš. Ar Ogres novada domes atbalstu 2014.gadā tika nodibināts BK "Ogre", kura galvenais uzdevums - dot iespēju jaunajiem sportistiem mācīties un trenēties savā pilsētā, kā arī tādejādi ceļot profesionālās sagatavotības līmeni un popularizējot Ogres pilsētas un novada vārdu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Šobrīd BK "Ogre" pamata rotācijā ir 13 basketbolisti, lielākoties no Ogres novada vai bijušā Ogres rajona. Komandas treniņiem regulāri tiek piesaistīti arī perspektīvie jaunieši no Ogres Basketbola skolas vecākajām grupām. Komandas galvenais treneris jau trešo gadu ir Artūrs Visockis-Rubenis, kurš ir vadījis vairākas Latvijas jaunatnes izlases. Aizvadītā gada vasarā, esot Latvijas U18 izlases galvenajam trenerim, izdevies izcīnīt sudraba medaļas Eiropas čempionātā. Tāpat A. Visockis-Rubenis sasniedzis augstus rezultātus, asistējot Latvijas vīriešu un sieviešu izlašu vadību. Tieši viņš ir viens no tiem, kurš ļoti aktīvi darbojas ar jauniešiem, lai motivētu viņus spēlēt un palīdzētu attīstīt prasmes.

Vidēji nedēļā BK "Ogre" aizvada 5 - 7 treniņus. Treniņi notiek gan no rīta, gan vakaros un pa vidu tam vismaz viena spēle Latvijas - Igaunijas basketbola līgā. Visi BK "Ogre" spēlētāji ir profesionāli sportisti, un spēlēšana klubā ir viņu darbs. Starp komandas pamata rotācijas spēlētājiem ir arī trīs jaunieši - Mārcis Šteinbergs, Mikus Muižnieks un Mikus Brencāns – kuri vēl mācās vidusskolā. Lai tiktu komandas sastāvā, svarīgākais nav vecums, bet jauniešu spēja treniņu procesā tikt līdzi prasībām. Profesionāla basketbola komanda nevarētu pastāvēt bez atbalstītājiem. Viens no galvenajiem atbalstītājiem ir Ogres novada dome, bet ar to vien ir par maz, tāpēc tiek meklēts papildus atbalsts arī privāto uzņēmēju sektorā.

Kluba direktors un galvenais darbu organizators ir Jānis Laganovskis, kurš atzīst: "Manā ikdienas pienākumu lokā ir viss, kas saistīts ar kluba darbību. Daru visu, atskaitot spēlētāju trenēšanu un ārstēšanu." Arī viņš ir bijušais Ogres Basketbola skolas audzēknis, kurš pamazām iesaistījies spēļu organizēšanā, sākot ar rezultātu atzīmēšanu uz tablo, statistikas apkopošanu, spēļu tiesāšanu un vietējo čempionātu organizēšanu, līdz tagad ir kļuvis par BK Ogre vadītāju.

Ogres Basketbola skola uzņem bērnus no 6 gadu vecuma, tajā tiek iemācītas pamatlietas – spēles noteikumi, metienu tehnika u.c., savukārt profesionālajā basketbolā katram spēlētajam jau ir konkrēta loma, tiek mācītas dažādas nianses.

BK "Ogre" ir kā piramīdas virsotne, kur labākajiem Ogres Basketbola skolas audzēkņiem ir iespēja turpināt profesionālās basketbolista gaitas. Šobrīd BK "Ogre" ir lieliska vieta, kurā jaunajiem spēlētājiem attīstīt savas prasmes, lai spertu soli pretī lieliem panākumiem. Vairāki bijušie kluba spēlētāji pēc sezonām Ogrē spējuši sevi pierādīt un nu ir noslēguši līgumus ar vēl augstāka līmeņa komandām gan tepat Latvijā, gan ārvalstīs, piemēram, Mārcis Vītols ticis pie sava pirmā līguma ārvalstīs un šobrīd karjeru turpina Ukrainas Superlīgas klubā "Odesa", bet Jānis Antrops noslēdzis līgumu ar desmitkārtējiem Latvijas čempioniem BK "Ventspils".

Tomēr jāatzīmē, ka arī pats BK "Ogre" ir vēl tikai savā attīstības sākumposmā - sākotnēji komanda spēlēja Latvijas Basketbola līgas (LBL) 2. divīzijā, bet, kļūstot par čempioniem, kopš 2015. - 2016. gada sezonas BK "Ogre" spēlē Latvijas Basketbola līgas augstākajā divīzijā - LBL 1. divīzijā. 2018. - 2019.gada sezonā jaunizveidotajā Latvijas - Igaunijas apvienotajā līgā pēc aizvadītām 17 spēļu kārtām BK "Ogre" ieņem ceturto vietu, ierindojoties uzreiz aiz lielajiem grandiem – BK "Ventspils", BK "VEF Rīga" un BK "Kalev/Cramo". J. Laganovskis uzskata, ka ar komandai pieejamajām iespējām kluba līmenis ir vērtējams kā ļoti augsts, to pierāda arī pagājusī sezona, kurā vismaz vienu reizi izdevies uzvarēt pilnīgi visas komandas, tajā skaitā BK "VEF Rīga" un BK "Ventspils". Šāda veida uzvaras sniedz motivāciju attīstīties un darboties arī turpmāk.

BK "Ogre" ir izveidojies arī savs fanu klubs, kurš sevi dēvē par OFK "Spektras". Līdzjutējiem un faniem ir liela nozīme spēļu laikā, tie dod papildu enerģiju un motivē cīnīties pat bezcerīgos brīžos. Šādās situācijās notiek savstarpēja enerģijas apmaiņa un rodas kopības sajūta.

Jau trešo gadu BK "Ogre" piedalās labdarības akcijā ShoeBox, kuras mērķis ir iepriecināt Ogres novada maznodrošināto ģimeņu bērnus un vientuļos seniorus ar Ziemassvētku dāvanām. Katru gadu īsi pirms Ziemassvētkiem tiek rīkota īpaša, akcijai paredzēta, spēle. ShoeBox 2018 spēlē tika sarūpētas vairāk nekā 50 dāvanas Ogres novada maznodrošināto ģimeņu bērniem un vientuļajiem senioriem.

Lai arī BK "Ogre" ir vērsts tikai uz attīstību un augstiem sportiskiem sasniegumiem, tomēr pamatmērķis ir un paliks nemainīgs – nodrošināt vietējās basketbola skolas audzēkņiem un absolventiem iespēju mācīties, attīstīties, dzīvot un veidot savu turpmāko profesionālo karjeru tepat mājās – Ogrē.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/basketbols/43176