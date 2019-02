BK "Ogre" otrajā puslaikā neiztur "Kalev/Cramo" spiedienu

"Olybet" Latvijas - Igaunijas basketbola līgā izbraukuma spēlē Tallinā pamatīgu zaudējumu nācās piedzīvot BK "Ogre" basketbolistiem. Lai gan pēc pirmā puslaika bija tikai trīs punktu starpībam (54:57), tomēr galarezultātā mūsējiem nācās atzīt "Kalev/Cramo" pārākumu, piekāpjoties ar 92:118.

Spēles pirmajā minūtē abas komandas apmainījās ar vairākiem neizteiksmīgiem uzbrukumiem, pieļaujot kļūdas piespēlēs un izpildot apšaubāmas kvalitātes metienus. Mača rezultātu atklāja igauņu uzbrucējs Janari Joesārs, ar soda metieniem gūstot pirmos četrus punktus. "Ogres" sastāvā pirmajās četrās minūtēs punktus izdevās gūt tikai Kristapam Dārgajam, viesu komandai nonākot iedzinējos ar 4:10. Pirmās ceturtdaļas otrajā pusē Igaunijas čempionvienības pārsvars bija pieaudzis līdz 11 punktiem, bet ar precīzu metienu ogrēniešu rindās atbildēja Edgars Lasenbergs, gaisā izprovocējot pretinieku uz noteikumu pārkāpumu. Ceturkšņa pēdējā minūtē Rihards Zēbergs nozaga bumbu Šavonam Luisam un guva punktus ātrajā uzbrukumā, savukārt amerikānis atbildēja ar četriem punktiem pēc kārtas, dodot Igaunijas čempionvienībai vadību ar 34:21.

Savu "netīra spēlētāja" slavu turpināja "spodrināt" Luiss, kurš trīspunktu metiena izpildīšanas brīdī palika kāju zem Lasenberga piezemēšanās zonas. "Ogres" saspēles vadītājam šī epizode beidzās sāpīgi, tomēr par laimi iztika bez nopietna savainojuma. Brīdī vēlāk aiz rokas tika rauts Rinalds Sirsniņš, bet igauņu soģi abas šis epizodes ignorēja un sodīja pieredzējušo "Ogres" saspēles vadītāju ar tehnisko piezīmi. Pēc trim nospēlētām minūtēm otrajā ceturksnī Kristjans Kitsings ar trejaci panāca mājiniekiem 13 punktu vadību. Taču ceturkšņa vidū sekoja "Ogres" izrāviens un Dārgais caurgājienā sadeldēja rezultāta starpību līdz trim punktiem - 39:42. Pēc minūtes pārtraukuma "Kalev/Cramo" atdzīvināja savu uzbrukumu, bet ogrēnieši turpināja būt sekmīgi no tālās distances. Puslaika pēdējā minūtē Janis Pozņaks izlīdzināja spēles rezultātu, bet Tonijam Rotenam izdevās trāpīt tālmetienu, līdz ar to pārtraukumā ogrēnieši devās pie trīs punktu deficīta - 54:57.

Mača otrā puse nesākās pēc viesiem labvēlīga scenārija. Rezultatīvi spēlējot igauņu veterānam Kristjanam Kanguram, "Kalev/Cramo" trešās ceturtdaļas pirmajās minūtēs sasniedza rezultātu 65:56 par labu mājiniekiem. Trešā ceturkšņa laikā rezultāta starpība svārstījās ap desmit punktu robežu. Pašās ceturtdaļas beigās bumbu grozā no augšas trieca Redžijs Linčs, bet Kristjans Kitsings bija precīzs no tālās zonas. Līdz ar to "Ogre" atradās iedzinējos pirms noslēdzošās spēles daļas ar rezultātu 73:89.

Pēdējās desmit minūtēs "Kalev/Cramo" turpināja uguņot uzbrukumā, īsā laikā palielinot pārsvaru līdz 20 punktiem. Pie tā Igaunijas čempionvienība neapstājās un Martins Dorbeks divos uzbrukumos pēc kārtas trāpīja trīspunktu metienus. 30 punktu pārsvaru mājinieki pārsniedza jau trīs minūtes pirms mača beigām, kad no groza apakšas punktus guva Linčs. Tieši Linčs veica arī spēles pēdējo efektīgo darbību, bloķējot Marta Ozolinkēviča mēģinājumu iekarot grozu. Ar spēles beigu rezultātu 92:118 ogrēniešiem nācās atzīt Igaunijas čempionvienības pārspēku.

"Ogres" rindās rezultatīvākie bija pieredzējušie spēlētāji Rinalds Sirsniņš un Jānis Pozņaks, gūstot pa 16 punktiem.

"Kalev/Cramo" - "Ogre" 118:92 (34:21, 23:33, 22:19, 29:19)

BK "Ogre": Sirsniņš 16, Pozņaks 16, Lasenbergs 15, Dārgais 10, Zēbergs 10, Magone 10, Apsītis 8, Mizis 5, Iļjins 2, Ozolinkēvičs, Muižnieks.



