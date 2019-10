Līdere BK "Ogre" piekto uzvaru svin Liepājā

Kārtējo uzvaru "Pafbet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgā izcīnījusi "Ogre". Vakar, ogrēnieši Liepājā tikās ar vietējo komandu, pēc līdzīga un rezultatīva pirmā puslaika apspēlējot liepājniekus ar rezultātu 109:91. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar 24 punktiem bija Jānis Pozņaks.

"Ogre" šo sezonu sākusi īpaši jaudīgi, uzvarot visās četrās līdzšinējās spēlēs, no kurām pēdējā viesos principā iznīcināja valmieriešus (114:68). Tikmēr "Liepāja" vien pēdējā mačā pret "Valgu-Valku" tika pie pirmā panākuma. Lai arī "Ogre" palikusi bez Kaspara Bērziņa, kurš pārcēlies uz Saratovas komandu "Avtodor", ogrēnieši Liepājā noteikti bija mača favorīti, kamēr liepājnieki vēlējās pārtraukt kopš 2017. gada pavasara ieilgušo "Ogres" uzvaru sēriju savstarpējās spēlēs.

Spēli komandas sāka līdzīgi, neilgi vadībā esot mājiniekiem, bet tad "Ogre" pārņēma to (8:4). Pirmās ceturtdaļas vidū Ogres Basketbola skolas audzēknis Guntis Sīpoliņš atjaunoja minimālu pārsvaru "Liepājai", bet nākamo reizi vadībā liepājnieki pabija pēc vēl divām ar pusi minūtēm (19:17). Ceturtdaļas pēdējā minūtē mājinieki ieguva arī piecu punktu pārsvaru, bet to noslēdza ar sev labvēlīgu rezultātu 24:22.

Otrās ceturtdaļas pirmajās minūtēs "Ogre" ātri atspēlēja nelielu deficītu un izvirzījās vadībā. Rihards Kuksiks ar tālmetienu atjaunoja minimālu pārsvaru mājiniekiem, bet ogrēnieši drīz vien atbildēja ar vēl pieciem punktiem (35:31). Viesi centās veikt kādu lielāku izrāvienu, bet allaž liepājnieki spēja atbildēt ar dažiem punktiem. Četras minūtes pirms pirmā puslaika beigām rezultāts atkal bija neizšķirts (39:39). Mājinieki ar ātru spēli iekrāja četru punktu pārsvaru, bet Rinalds Sirsniņš ar tālmetienu pārtrauca viņu izrāvienu. Komandas spēlēja dinamiski līdz pēdējai sekundei, kad Renārs Magone uzstādīja puslaika gala rezultātu - 53:51 "Ogres" labā.

Trešo ceturtdaļu ar piecu punktu izrāvienu sāka "Liepāja", bet "Ogre" atbildēja ar trīs precīziem tālmetieniem un pēc divām nospēlētām minūtēm bija vadībā ar 63:58. Nepagāja ilgs laiks, lai mājinieki atkal atjaunotu līdzsvaru uz tablo. Kristaps Dārgais un Jānis Pozņaks ieguva "Ogrei" 11 punktu pārsvaru (78:67). Liepājnieki spēja sadeldēt deficītu līdz septiņiem punktiem, bet pirms spēles izšķirošā nogriežņa "Ogre" bija vadībā ar 81:70.

Ceturtās ceturtdaļas pirmajās minūtēs jau bija skaidrs, ka "Ogre" izšķīrusi mača likteni. Ogrēnieši divās minūtēs vēl vairāk palielināja savu pārsvaru, ar skaistiem triecieniem grozā no augšas ar pretestību izceļoties Magonem un Zēbergam (92:73). Magone turpināja spēlēt produktīvi, neļaujot pretiniekiem pietuvoties. Ceturtdaļas otrajā pusē viesi sāka darboties pavirši, bet mājinieki to izmantoja. Neskatoties uz to, ogrēnieši otro spēli pēc kārtas guva vairāk nekā 100 punktus, pārspējot "Liepāju" ar rezultātu 109:91.

Uzvarētāju rindās ar 24 punktiem izcēlās Jānis Pozņaks, bet 20 punkti Renāra Magones kontā. "Liepājas" labā 18 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Eduards Hāzners.

"Pafbet" Latvijas - Igaunijas basketbola līga, 19. oktobris

"Liepāja" – BK "Ogre" 91:109 (24:22, 27:31, 19:28, 21:28)

"Liepāja": Hāzners 18 (7 ab), Pļavnieks 13 (6 rp), Sīpoliņš 12, Kuksiks 12, Miška 10, Ate 8, Jansons 8, Šeļakovs 5, Saiks 5, Ķuze.

BK "Ogre": Pozņaks 24 (6 ab), Magone 20, Dārgais 15 (12 ab, 6 rp), Zēbergs 15 (5 rp), Sirsniņš 14 (9 rp), Apsītis 8, Zotovs 8, Mizis 5, Muižnieks.

