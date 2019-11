"Ogre" parāda raksturu, izglābjas un pagarinājumā salauž latviešu "Kalev/Cramo"

"Pafbet" Latvijas - Igaunijas basketbola līgā lielisku komandas spēli šovakar parādīja līdervienība "Ogre", kas pavērsieniem bagātā spēlē izglābās pamatlaika pēdējās sekundēs un pagarinājumā ar 95:92 pieveica Roberta Štelmahera un Akseļa Vairoga trenēto Tallinas "Kalev/Cramo".

Spēles pirmajā puslaikā ilgāku laika [posmu vadībā atradās ogrēnieši, iegūstot pat septiņu (21:14) un astoņu (28:20) punktu pārsvarus. Tomēr otrās ceturtdaļas vidū "Kalev/Cramo" komanda guva astoņus punktus pēc kārtas, no nelabvēlīgā 25:31 panākot 33:31 savā labā. Līdzvērtīgā cīņā abas komandas pirmajā puslaikā guva katra pa 40 punktiem.

Jāpiezīmē gan, ka tallinieši pirmajās 20 minūtēs izprovocēja par deviņiem pārkāpumiem vairāk (13:4), četrus no tiem - Aigaram Šķēlem. Ogrēniešu sastāvā pirmajā puslaikā rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Renārs Magone, savukārt visus trīs metienus no spēles realizēja un astoņus punktus guva Rinalds Sirsniņš.

Arī pēc 15 minūšu pārtraukuma komandas viena no otra neatkāpās. Mazs lūzums spēles gaitā notika pie rezultāta 52:51 "Kalev/Cramo" labā, kad septiņus punktus pēc kārtas guva Magone, "Ogrei" iegūstot 58:52 vadību. Turpinājumā ogrēnieši brīžiem sasniedza pat deviņu punktu atrāvienu (61:52, 64:55, 71:62). 15 punktu izrāvienu "Kalev/Cramo" uzsāka, būdami iedzinējos ar deviņu punktu starpību. Ogrēnieši nespēja tikt galā ar Tallinas pielietoto agresīvo aizsardzību, no komfortabla pārsvara nokļūdami iedzinējos ar 71:77. Tomēr viesi no Latvijas parādīja raksturu, ar Džeimsa Beitmona pūlēm pietuvojoties līdz 76:77. Dramatiskā mača pamatlaika izskaņā iniciatīvu uz saviem pleciem uzņēmās Rinalds Sirsniņš, kurš sev raksturīgajā stilā realizēja ārkārtīgi sarežģītu tālmetienu, izraujot neizšķirtu 81:81. "Kalev/Cramo" gan vēl bija viens uzbrukums, Šķēlem nerealizējot ļoti tālu metienu.

Pagarinājumā pirmos četrus punktus guva tallinieši (85:81), tomēr arī šoreiz piezīmju problēmu nomocītā deviņu spēlētāju sastāvā spēlējošā "Ogre" nebija salaužama, realizējot vairākus svarīgus metienus un pārņemot vadību jau pati. Beigās pie rezultāta 92:93 "Kalev/Cramo" pilnīgi brīvu pret grozu izlaida Kristapu Dārgo, kurš ar triecienu grozā no augšas pielika mačam punktu - 95:92.

"Ogres" rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Magone, pa 17 pievienojot Kārlim Apsītim un Beitmonam. Sirsniņa rēķinā 13 punkti, bet Dārgais savāca double-double - 12 punktus un 12 atlēkušās bumbas. Mājiniekiem nelīdzēja arī puertorikāņa Kaila Vinjalesa 27 punkti, kā arī Kristjana Kitsinga 21 punkts (vairāki svarīgi tālmetieni) un astoņas atlēkušās bumbas. Šķēle 33 minūtēs iemeta 13 punktus (realizēja trīs no septiņiem emtieniem no spēles), savāca piecas bumbas zem groziem, iedeva piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja četras piezīmes.

Nākamais mačs "Ogrei" paredzēts jau 23. novembrī, kad līdere mājās uzņems pastarīti "Valku/Valgu".

Tallinas "Kalev/Cramo" - "Ogre" 92:95 (18:21, 22:19, 19:25, 22:16, 11:14)

Kalev/Cramo: Vinjaless 27, Kitsings 21 (8ab), Šķēle 13 (5ab, 5rp, 4piez), Jēsārs 12 12 (6ab, 4kļ, 4pārtv.b, 3blk), Soks 5, Kangurs 4, Holtons 4, Kurbass 3, Godfrijs 3 (4piez), Raieste, Dorbeks, Pāsoja.

Ogre: Magone 20 (5ab, 4piez), Beitmons 17 (7ab), Apsītis 17 (7ab), Sirsniņš 13 (5rp, 7kļ, 4piez), Dārgais 12 (12ab, 4kļ), Zēbergs 7 (5piez), Mizis 5 (4piez), Pozņaks 2, Zotovs 2.

