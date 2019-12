Spraigā cīņā BK "Ogre" piekāpjas titulētajai "VEF Rīga"

Divu pirmajās 15 sezonas spēlēs nezaudējušo komandu duelī "Pafbet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgā šodien "VEF Rīga" izbraukumā ar rezultātu 88:70 apspēlēja līdzšinējo tabulas līdervienību BK "Ogre". Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar 20 punktiem bija Kaspars Bērziņš. Šajā mačā uzstādīts skatītāju skaita rekords – cīņu noskatījās vairāk nekā 1000 līdzjutēju.

BK "Ogre" un "VEF Rīga " bija vienīgās komandas līgā, kas vēl nebija zaudējušas ne reizi. Ja rīdzinieku iespētais nav liels pārsteigums, tad "Ogres" pārliecinošā sērija, pa ceļam uz šādu bilanci sakaujot iepriekšējo gadu smagsvarus "Ventspili" (divreiz) un Tallinas "Kalev.Cramo", radīja ažiotāžu, kas pielīdzināma iepriekšējās sezonas izskaņai, kad ogrēnieši pirmoreiz kluba vēsturē izcīnīja medaļas Latvijas Basketbola līgas 1.divīzijā. Jau stundu pirms spēles Ogres 1. vidusskolas sporta zālē skatītāji sāka ieņemt vietas, un, mačam sākoties, brīvu vietu nebija - bija pilnas ne vien tribīnes gar sānu malu un galos aiz groziem, bet arī balkons un visas iespējamās stāvvietas, tostarp aiz komandu soliņiem. Spēles protokolā norādītais apmeklējums: 1003 skatītāji.

Sākuma piecinieki

BK "Ogre": Sirsniņš, Zēbergs, Apsītis, Dārgais, Pozņaks.

"VEF Rīga": Medfords, Mediss, Kurucs, Freimanis, Krajina.

Pārpildītā zālē mājinieki spēli sāka izcili, rezultatīvi noslēdzot pirmos trīs uzbrukumus - pacietīga izspēle un pēc Kristapa Dārgā piespēles Kārlis Apsītis iemeta no tālienes pirmoreiz, pēc tam pārejas uzbrukumā Dārgais asistēja Jānim Pozņakam, bet vēl pēc mirkļa Apsītis jau otro reizi šovakar izcēlās ar trejaci. Pie 0:8 pēc pusotras spēlētas minūtes "VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis bija spiests iztērēt savu pirmo minūtes pārtraukumu. Pēc tā arī "VEF Rīga", kas spēlēja bez somu centra Aleksa Madsena, atklāja savu rēķinu, uzbrukumu noslēdzot Kristijanam Krajinam. Nākamās pusotras minūtes laikā rīdzinieki vēl vairāk samazināja pārsvaru un trīsarpus minūtes pēc sākuma arī ogrēniešu stratēģis Nikolajs Mazurs izmantoja iespēju pieprasīt minūtes pārtraukumu, kad viņa komandas pārsvars bija sarucis līdz viena metiena tiesai (10:8). "VEF Rīga" pirmoreiz vadībā bija četras ar pusi minūtes pēc sākuma, kad Krajina no apakšas panāca 11:10. Turpinājumā rezultāts attīstījās līdzīgi, un pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar 23:22 viesu labā.

Otro ceturksni ar diviem precīziem metieniem sāka viesi - Artūrs Kurucs un Roberts Stumbris panāca 29:22, un Mazurs jau pirmajā ceturtdaļas minūtē izmantoja savu otro un pēdējo iespēju pirmajā puslaikā pieprasīt pārtraukumu. Ceturtdaļās trešajā minūtē Kurucs ar tālmetienu pirmo reizi šovakar panāca plus desmit rīdziniekiem (34:24). Pēc pirmajiem pieciem garām aizmestiem metieniem no spēles otrajā ceturksnī ogrēniešus uz priekšu pavilka pieredzējušākie komandas vīri - vispirms Rinalds Sirsniņš samocītu komandas uzbrukumu noslēdza ar sarežģītu trejaci, bet brīdi vēlāk arī Kaspars Bērziņš meta precīzi no tālās distances. Rīdzinieku pārsvaram samazinoties līdz sešiem punktiem (36:30), arī Gailītis iztērēja savu otro iespēju pieprasīt minūtes pārtraukumu. Pēc tā Krajina divreiz bija precīzs no soda laukuma, atjaunojot divciparu skaitļa pārsvaru viesiem (40:30). "VEF Rīga" visu pirmo puslaiku provocēja Dārgo mest no tālienes, viņa sedzējam uzturoties tikai soda laukuma robežās, un šāda taktika arī attaisnojās - vienīgo tālmetienu Kristaps divas minūtes pirms puslaika beigām uzmeta "kluso" (bumba neskāra stīpu). Ogrēniešiem lielas problēmas sagādāja Krajinas meistarība soda laukumā, un pirmajā puslaikā horvātu centrs guva 11 punktus, bet "VEF Rīga" iekrāja 13 punktu handikapu pirms otrā puslaika - 46:33.

Otrā puslaika sākums turpinājās pirmajā puslaikā uzņemtajā ritmā, līdz trīs minūtes pēc trešās ceturtdaļas sākuma Krajina cīņā par bumbu saņēma savu ceturto piezīmi. Līdz ar to Gailītis bija spiests nomainīt rezultatīvāko komanda spēlētāju. Tomēr lielo bildi tas nemainīja, viesi turpināja atrauties rezultāta starpībā un divas minūtes pirms trešā ceturkšņa beigām sasniedza jau vairāk nekā divdesmit punktu pārsvaru (64:43). Desmit minūtes pirms mača beigām tablo vēstīja gaužām nelabvēlīgu rezultātu mājiniekiem - 47:66.

Pēdējo ceturksni mājinieki sāka ar sava uzbrukuma atdzīvināšanu - Dārgais guva četrus punktus pēc kārtas, otros divus ar spēcīgu triecienu no augšas pārejas uzbrukumā, un Gailītis nekavējās pieprasīt pārtraukumu. Pēc tā ogrēnieši ķērās pie presinga, liekot iztērēt viesiem vairāk laika laukuma pārvarēšanai. Vēl pēc brīža Bērziņš no apakšas pietuvināja Ogres komandu līdz -13. Iniciatīvu mājinieku rindās uzņēmās Džeimss Beitmons, bet sešarpus minūtes pirms beigām Bērziņš kļuva par trešo mājinieku spēlētāju ar četrām piezīmēm (arī Magone un Sirsniņš), bet tikai pusminūti vēlāk Magone kļuva par pirmo, kuram mačs piezīmju normas dēļ beidzās priekšlaikus. Brīdi vēlāk piekto piezīmi saņēma arī "VEF Rīgas" centrs Krajina. Rīdzinieki droši kontrolēja spēles gaitu arī atlikušajās minūtēs, izcīnot 16. uzvaru 16 spēlēs un pārņemot līderpozīcijas turnīra tabulā - 88:70.

Šī bija "Ogres" visnerezultatīvākā spēli šajā sezonā - iepriekš ne reizi ogrēnieši nebija guvuši mazāk par 81 punktu.

Rezultatīvākais uzvarētājiem bija Lesters Medfords, kurš guva 21 punktu, kā arī pārtvēra sešas bumbas un atdeva piecas rezultatīvas piespēles. 17 punktus un septiņas bumbas pievienoja Kristijans Krajina. Ogres komandas rindās ar 20 punktiem un astoņām bumbām zem groziem izcēlās Kaspars Bērziņš, bet 18 punktus un piecas bumbas pievienoja Džeimss Beitmons.

BK "Ogre" nākamo spēli aizvadīs 8. janvārī, kad mājās uzņems Pērnavas ostas komandu, ko pārstāv Lauris Blaus un Ivars Rihards Žvīgurs.

BK "Ogre" - "VEF Rīga" 70:88 (22:23, 11:23, 14:20, 23:22)

BK "Ogre": Bērziņš 20 (8ab), Beitmons 18 (5ab), Dārgais 8 (9ab, 7rp), Apsītis 6, Sirsniņš 6 (6rp), Zēbergs 6 (5ab, 9kļ), Mizis 3, Pozņaks 2, Magone 1, Zotovs.

"VEF Rīga": Medfords 21 (6pb, 5rp), Krajina 17 (7ab), Kurucs 15 (5ab), Freimanis 13, Teimss 10, Mediss 5, Stumbris 3, Iļjins 2, Blūms 2.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/basketbols/45595