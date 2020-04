Starp labākajiem – ogrēnieši Sirsniņš, Beitmons un Mazurs

Portāla Sportacentrs.com aptaujā par aizvadītās basketbola sezonas labākajiem spēlētājiem un treneriem lielāko daļu lauru plūkuši BK "Ogre" pārstāvji – Latvijas vicečempioniem gan vērtīgākā spēlētāja tituls, ko nopelnījis Rinalds Sirsniņš, gan labākā trenera gods, kas ticis Nikolajam Mazuram. Ogrēniešu vienīgais leģionārs Džeims Beitmons uzvarējis pat divās nominācijās uzreiz – viņš atzīts gan par labāko ārzemnieku, gan par labāko rezervistu.

Ja iepriekšējos gados labākos basketbolā noteica Sportacentrs.com kolektīvs, tad šopavasar balsojums aptvēris visus lielākos Latvijas medijus. Kopumā balsošanā piedalījās 18 mediju pārstāvji, kas ikdienā raksta un/vai runā par basketbolu. Balsotāji: Andrejs Siliņš (Sportacentrs.com), Reinis Lācis (DELFI), Guntis Keisels (basket.lv), Jānis Celmiņš (Sportacentrs.com), Raimonds Ozoliņš (TVNET), Māris Siliņš (Latvijas Avīze), Māris Noviks (Sportacentrs.com), Niks Gaigalietis (Best4SportTV), Armands Sametis (Diena), Kristaps Pildiņš (Sportacentrs.com), Haralds Kārlis (Best4SportTV), Mārtiņš Kļavenieks (Latvijas Radio), Emīls Ozerinskis (Sportacentrs.com), Reinis Ošenieks (Latvijas Televīzija), Edgars Barbaks (Radio SWH), Pēteris Neimanis (Sportacentrs.com), Kaspars Dvinskis (All Media Baltics) un Ingmārs Jurisons (sporta apskatnieks).

Par Labāko treneri tika atzīts BK "Ogre" vadītājs Nikolajs Mazurs, kurš par 8 punktiem apsteidza Jānis Gailīti (VEF Rīga). Niks Gaigalietis: "Mazurs šajā sezonā Ogri ieveda nākamajā līmenī, kad uzvaras pret līgas flagmaņiem ir nevis kā svētki, bet kā uzdevums. Prata arī lieliski izveidot komandas rotācijas, tāpat noteikti jāatzīmē arī visai sekmīgā gados jaunā Nikolaja Zotova iesaiste spēlē. Būtu bijis ļoti interesanti pavērot, vai izdotos saskaitīt cāļus pavasarī, Pētera Višņēvica vārdiem sakot." Kristaps Pildiņš: "Lai arī "Ogre" netika šosezon galā ar "VEF Rīga", Mazurs pirmajā gadā pie jaunas komandas izspiedis no tās daudz vairāk nekā domāts." Pēteris Neimanis: "Mazuram šī bija lieliska atgriešanās, teicami izmantoja pieejamos resursus, katram spēlētājam labi zinot un izpildot savu lomu laukumā."

Vērtīgākā spēlētāja (MVP) godā ar 30 punktiem ogrēnietis Rinalds Sirsniņš. Uz šo titulu pretendēja arī divi viņa komandas biedri – Džeims Beitmons (17) un Kristaps Dārgais (8). Emīls Ozerinskis: "Kristaps Dārgais – cilvēks kurš laukumā dara visu, ļaujot "Ogrei" lielisku aizsardzību pārvērst skaistā uzbrukumā. Cilvēks ātrvilciens. Nav šaubu, ka arī Dārgais ir pilnībā cienīgs iegūt šīs sezonas MVP balvu, taču šoreiz vērā ņēmu vienu statistiski neizmērāmu kategoriju, un tā ir aukstasinība. Rinalds Sirsniņš, manuprāt, ir galvenais iemesls, kādēļ tik daudzas saspringtu spēļu galotnes "Ogrei" izdevās novest līdz sev labvēlīgam iznākumam, kas ļauj šogad Vidzemes komandai sevi saukt par Latvijas vicečempioni. Pagājušajā pavasarī Sirsniņš un Dārgais abi kopā pacēla LBL 3.vietas ieguvēju kausu. Man nebūtu nekas pretī, ja abi spēlētāji kopīgi turētu arī šo virtuālo sezonas MVP apbalvojumu." Ingmārs Jurisons: "Savulaik NBA aprindās ar Maiami "Heat" Lielo trijnieku viss bija vienkārši: visi labi, taču, ja jāizceļ tikai viens, tad automātiski – Lebrons. Ko iesākt ar trim Ogres līderiem – ej nu saproti… Katram savi plusi, katram mīnusi, bet beigās tomēr palieku pie "ģeda" – Rinalda ieguldījums, padarot efektīvākus arī pārējos, bija visjūtamākais. Un nojaušams, ka ne tikai laukumā." Māris Noviks: "Rinalds Sirsniņš – uz tādiem cilvēkiem turas pasaule. Kapteinis simbolizē visu, ar ko šobrīd saistās Ogres basketbols – nesavtība, gudrība, azarts, kaislība, rukāšana. Rinalda pozitīvā ietekme ļauj tādus "rukātājus" kā Dārgais un Zēbergs apvienot komandā, kas cīnās par zeltu."

Džeims Beitmons – Labākais ārzemnieks (47) un Labākais rezervists (35). Uz labākā rezervista titulu no Ogres komandas vēl pretendēja arī Kaspars Bērziņš (11) un Renārs Magone (3). Māris Noviks: "Beitmons atbrauca no Losandželosas uz Ogri, lai piebērtu vēl riekšavu maģijas komandai, kura katru sezonu spējusi spert soli augšup. Beitmons simbolizē kvalitātes, kādas treneri vēlas redzēt ārzemju spēlētājos – būt trenējamam, būt komandas sastāvdaļai, būt pievienotās vērtības devējam, dot vairāk nekā ņemt." Niks Gaigalietis: "Beitmons bija rezultīvākais spēlētājs līgas otrajā labākajā komandā, iesaistoties spēlē no rezervistu soliņa. Tā ir aisberga redzamā daļa, kas ļauj spēlētāju ierindot pirmajā pozīcijā. Pietiekami daudz laika pavadīja laukumā, arī esot saspēles vadītajā ampluā, līdz ar to visai respektablas 3,5 piespēles spēlē. Allaž ienesa vajadzīgo enerģiju un, nākot laukumā kopā ar [Kasparu] Bērziņu, veidoja ārkārtīgi bīstamu kombināciju Nikolaja Mazura kāršu kavā no rezervistu soliņa." Pēteris Neimanis: "Bez Beitmona punktiem un enerģijas "Ogrei" bija grūti, bet, kad amerikānim viss gāja no rokas, grūti bija pretiniekiem." Mārtiņš Kļavenieks: "Beitmons starp viesspēlētājiem aizvadītajā sezonā bija pilnā loze gan "Ogrei", gan līgai kopumā."

Nominācijā Labākais aizsardzības spēlētājs Ogres komandai otrā un trešā vieta – Rihardam Zēbergam 29 punkti, bet Kasparam Bērziņam – 25. Starp pretendentiem bija arī Kristaps Dārgais (3). Par titula īpašnieku ar 36 punktiem kļuva Klāvs Čavars (BK Ventspils). Arī nominācijā Progresējušākais spēlētājs triumfēja ventspilnieks Čavars (35), bet starp pretendentiem trīs ogrēnieši: Kristaps Dārgais (6), Renārs Magone (5), Nikolajs Zotovs (1).

Ritvars Raits, OVV

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/basketbols/46527