Latvijas izlase Tallinā bez uzvarām, "Baltijas ceļa" kausu iegūst Igaunija

Tallinā ar rezultātu 64:84 Latvijas izlase piekāpās Igaunijas basketbolistiem "Baltijas ceļa" turnīra noslēdzošajā spēlē, ļaujot ziemeļu kaimiņiem nosvinēt savu basketbola simtgadi ar triumfu Baltijas izlašu turnīrā.

Atšķirībā no spēles pret Lietuvu, Roberts Štelmahers spēles sākumā saspēles vadītāja pozīciju uzticēja Edmundam Elksnim. Pārējie četri stata sastāva spēlētāji palika nemainīgi.Tomēr arī šajā spēlē Latvijas izlasei sākums bija lēnīgs, pirmajās četrās minūtēs nonākot iedzinējos ar 2:10. Pirmā ceturkšņa pēdējā minūtē trīs punktu gājiens padevās Artūram Ausējam, taču skatu uz rezultāta tablo tas daudz neuzlaboja. Pēc nospēlētām desmit minūtēm latvieši bija iedzinējos ar 9:24.

Otro spēles nogriezni ar precīziem metieniem ievadot Artjomam Butjankovam un Kristapam Dārgajam, Latvijas basketbolisti veica 6-0 izrāvienu, samazinot starpību zem desmit punktu deficīta. Igauņi gan daudz tuvāk latviešus nepielaida līdz pat puslaika pēdējai minūtei, kad Latvijas izlases rindās Kārlis Šiliņš apspēlēja pretinieku ar muguru pret grozu un raidīja bumbu cauri tīkliņam pēc atsitiena pret vairogu. Puslaika pārtraukumā komandas devās pie rezultāta 30:36.

Otrajā puslaikā latvieši centās laimi meklēt no tālās distances, taču trejači katastrofāli nekrita grozā. Vienu brīdi Latvijas izlases precizitāte no tālās distances bija 1/21. Saprotams, ka ar tik nesekmīgu sniegumu no tālās distances nebija iespējams pietuvoties rezultāta starpībā. Tikai ceturtdaļas izskaņā ar Artūra Ausēja trīs trejačiem ceturtdaļas izskaņā, tālmetienu procentu izdevās padarīt nedaudz cienijamāku. Pirms noslēdzošajām desmit spēles minūtēm rezultāts bija 48:60.

Ausēja precizitāte no tālās distances pēdējā ceturtdaļā deva latviešiem cerību uz atspēlēšanos. Ausējs, trāpot savu piekto tālmetienu, samazināja starpību līdz astoņiem punktiem - 54:62. Nedaudz vairāk kā trīs minūtes līdz beigām Latvija bija astoņu punktu atstatumā, bet Kaspars Bērziņš pieļāva ļoti jauneklīgu kļūdu, pārkāpjot noteikumus pret Janari Joesāru trīs punktu metiena brīdī. Tas netraucēja igaunim raidīt bumbu grozā, veicot četru punktu gājienu.Mača izskaņā izglābt maču Roberta Štelmahera padotajiem nebija iespējams, bet Igaunijas basketbolisti uz lielām emocijām palielināja savu pārsvaru, liekot Latvijai piekāpties ar 64:84.

Igaunijas izlase ar divām izcīnītām uzvarām triumfēja "Baltijas ceļa" turnīrā. Par otrās vietas ieguvēju kļuva Lietuva, bet Latvijai ar savu gados jauno un debitantiem bagāto sastāvu nācās samierināties ar bronzas medaļām.

Latvija - Igaunija 64:84 (9:24, 21:12, 18:24, 19:24)

Latvija: Ausējs 18, Butjankovs 14, Ate 8, Dārgais 6, Gludītis 6, Misters 5, Bērziņš 4, Lasnebegs 2, Elksnis 2, Šiliņš 2, Šteinbergs, Mežulis.

Igaunija: Drels 16, Vene 15, Joesārs 10, Krīsa 8, Nurgers 8, Raiste 7, Veidemans 7, Hermets 6, Posts 5, Kitsings 2, Dorbeks, Sutss.

"Baltijas ceļa" turnīra kalendārs

DatumsSpēleRez.

24.07.Igaunija - Lietuva92:85 P

Latvijas valstsvienības sastāvs "Baltijas ceļa" turnīram:

aizsargi - Artis Ate ("VEF Rīga"), Edmunds Elksnis ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Edgars Lasenbergs (Pasvāles "Pieno žvaigždes", Lietuva), Artūrs Ausējs (Jekaterinburgas "Ural", Krievija), Andris Misters ("Melilla", Spānija), Kristaps Gludītis ("Ventspils");

uzbrucēji - Kristaps Dārgais ("Ogre"), Artjoms Butjankovs ("Samara", Krievija), Mārcis Šteinbergs (Grankanārijas "Herbalife-2", Spānija), Edvards Mežulis ("Latvijas Universitāte");

centra spēlētāji - Kārlis Šiliņš (Floridas Atlantijas universitāte, NCAA, ASV), Kaspars Bērziņš ("Ogre").

25.07.Latvija - Lietuva59:82

26.07.Latvija - Igaunija64:84

