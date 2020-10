BK Ogre tiksies ar LU studentiem

Svētdien, 18. oktobrī, basketbola klubs Ogre aizadīs ceturto PAF Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēli, izbraukumā tiekoties ar Latvijas Universitātes basketbolistiem. Spēles sākums plkst. 17:30, Elektrum Olimpiskajā centrā, Rīgā, Grostonas ielā 6b. Spēles tiešraide būs redzama arī kanālā Best4SportTV.

Ogrēnieši jauno sezonu iesākuši ar divām neveiksmēm savā laukumā un izcīnītu uzvaru viesos. Sezonas pirmajā mačā, savā laukumā 3. oktobrī, Ogre atzina aktuālo čempionu VEF Rīga pārsvaru (63:81). Vien četras dienas vēlāk, izbraukumā izdevās pieveikt ambiciozos Valmiera GLASS / VIA (86:67). Nedēļu pēc pirmās neveiksmes, Ogrei esot favorīta statusā, tomēr neizdevās iepriecināt līdzjutējus ar sezonas pirmo panākumu savā laukumā. Zaudējums pret BK Ventspils ar rezultātu 76:83. Turklāt zaudējums arī komandas sastāvā – spēles laikā, neveiksmīgā epizodē, nopietnus savainojumus guva Jānis Antrops. Pašlaik Antrops atgūstas pēc smagas operācijas. Informācija par viņa atveseļošanās perioda ilgumu vēl nav skaidra.

Svētdien ogrēnieši lūkos pēc uzvaru un zaudējumu bilances līdzsvarošanas. Basketbola kluba Ogre nākamais pretinieks šīs sezonas nominālais pastarītis Latvijas Universitāte. Pastarītis vien teorijā, jo LU, lai arī piedzīvojuši 3 neveiksmes, izrādījuši nopietnu pretestību gan Ventspilij (85:91), gan Liepājai (82:83). Ātrie un neprognozējamie studenti vienmēr bijuši neērts pretinieks jebkurai komandai, tai skaitā Ogrei.

Sezonas ieskaņā studentu rindās trīs cilvēki vidēji spēlē guvuši vairāk par 10 punktiem. Šīs trijotnes starpā arī pērnās sezonas "ogrēnietis" Nikolajs Zotovs. Zotovs pirmajās trijās peles laukumā devis starta pieciniekā un izcēlies ar vidēji 12 punktiem, 3,5 piespēlēm un 3,5 izcīnītajām bumbām. Rezultatīvāk par Zotovu spēlējis vien Reinis Avotiņš, kuram 12,7 gūtie punkti laukumā vidēji pavadot vien nedaudz vairāk par 10 minūtēm. Zem groza galvenā jauda Anrija Miškas un Kārļa Žundas personās. Miška izcēlies ar 10,3 punktiem un 5 bumbām, bet Žunda guvis 9 punktus un izcīnījis 7 bumbas un atdevis 5,7 piespēles vidēji spēlē.

Ogres galvenais treneris Nikolajs Mazurs turpina pērnajā sezonā iesākto un visās trijās spēlēs izvēlējies vienu un to pašu starta piecinieku – Sirsniņš, Pinte, Zēbergs, Pozņaks un Dārgais. Līdzšinējās spēlēs rezultatīvākie bijuši rezervisti. Tā Kaspars Bērziņš, nākot no rezervistu soliņa guvis vidēji 13,3 punktus, izcīnījis 9 bumbas un izprovocējis 6,3 pārkāpumus vidēji spēlē. Rezultatīvāks par Bērzu bijis tikai vienu spēli aizvadījušais leģionārs Lyons, kuram 25 punkti zaudējumā pret Ventspils vienību. No pamatsastāva spēlētajiem rezultatīvākais Uģis Pinete ar 10 punktiem vidēji spēlē. Deviņi punkti, 4,3 piespēles un 4 atlēkušas bumbas, mājas spēļu kapteinim, Rinaldam Sirsniņam.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību valstī, basketbola spēles klātienē atļauts apmeklēt tikai valkājot mutes un deguna aizsegus, kā arī ievērojot visas valstī noteiktās distancēšanās un higiēnas prasības. Apmeklējot spēli klātienē esi atbildīgs un sargā savu, kā arī apkārtējo veselību.

