Lai pārskaņotu kanālus, jāveic TV programmu automātiskā meklēšana:
1. Atrodiet dekodera (TV) satura rādītājā izvēlni “Programmu meklēšana”
2. Izvēlieties automātisko meklēšanu sadaļā “Meklēšanas režīms”
3. Spiediet OK izvēlnē “Sākt meklēšanu”
Automātiskās kanālu meklēšanas pamācību var atrast dekodera vai televizora lietošanas instrukcijā. Katram televizora modelim un zīmolam tā var nedaudz atšķirties.
Programmu atjaunošana neattiecas uz skatītājiem, kuri izmanto kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas un Interaktīvās televīzijas pakalpojumus.