1.aprīlī virszemes televīzijas skatītājiem jāveic TV programmu pārskaņošana

1.aprīlī virszemes televīzijas skatītājiem jāveic TV programmu pārskaņošana
Skatītājiem, kuri kanālu ReTV skatās bezmaksas un maksas virszemes apraidē (ar antenu), 1.aprīlī nepieciešams veikt TV programmu pārskaņošanu savu televizoru uztvērējos. Ja programmu pārskaņošana netiks veikta, skatītājiem nebūs bezmaksas apraidē esošās programmas.
Iedzīvotāji tiek aicināti 1.aprīlī, sākot no plkst. 6.00 no rīta, veikt automātisko kanālu meklēšanu, sekojot instrukcijām televizorā vai dekodera izvēlnēs.

Lai pārskaņotu kanālus, jāveic TV programmu automātiskā meklēšana:

1. Atrodiet dekodera (TV) satura rādītājā izvēlni “Programmu meklēšana”

2. Izvēlieties automātisko meklēšanu sadaļā “Meklēšanas režīms”

3. Spiediet OK izvēlnē “Sākt meklēšanu”

Automātiskās kanālu meklēšanas pamācību var atrast dekodera vai televizora lietošanas instrukcijā. Katram televizora modelim un zīmolam tā var nedaudz atšķirties.

Programmu atjaunošana neattiecas uz skatītājiem, kuri izmanto kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas un Interaktīvās televīzijas pakalpojumus.

