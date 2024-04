1. augustā sāks pazemināt ūdens līmeni Rīgas HES

Rīgas HES ūdenskrātuves līmeņa pazemināšana nepieciešama Rīgas HES ēkas augšas bjefa sienas zem gājēju ietves konsoles apsekošanai virsmas atjaunošanas būvprojekta izstrādei un Ķeguma HES lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanai (1. kārta) un plostu ceļa (atvadkanāla) atbalstsienu atjaunošanas darbiem, kur mainīgajā ūdens līmeņa zonā tiks veikta bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana.



No 1. augusta līdz 30. septembrim remontdarbu veikšanai AS "Latvenergo" Rīgas HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 16,25 m līdz 16,45 m LAS 2000,5, kas ir par 0,90 m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni HES ikdienas ekspluatācijas laikā.

Tādējādi ūdenslīmeņa pazemināšana ietekmēs Daugavas krastu zonu Salaspils, Ikšķiles, Ogres un Ķekavas apdzīvotajās teritorijās.



Vasaras mēneši ir brīdis, kad Daugavas ūdens pietece ir viszemākā, kā arī tas ir brīdis, kad nokrišņu daudzums ir zem vidējās gada statistiskās vērtības un konstanti saglabājas pozitīvas āra gaisa temperatūras. Viss iepriekšminētais ir nepieciešams, lai kvalitatīvi paveiktu plānotos būvdarbus. AS "Latvenergo" ir dažāda termiņa plānošanas dokumenti, saskaņā ar kuriem tiek īstenota uzturēšanas un investīciju projektu realizācija hidroelektrostacijās. Būvdarbu plānošanas periods saskaņā ar reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem aizņem 2 līdz 3 gadus. Darbu veikšanai ir jāiegūst kontrolējošo vides institūciju saskaņojums.



Rīgas HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošajiem iedzīvotājiem un strādājošiem uzņēmējiem, kuru nodarbošanās saistīta ar ūdens izmantošanu, jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā, ka ūdenslīmeņa atkāpšanās ir atkarīga no gultnes un krastu reljefa.



Informāciju sagatavoja Ivita Bidere, AS "Latvenergo" preses sekretāre