1. oktobrī līdz plkst.12.00 Ogres novadā nobalsojis 10 821 iedzīvotājs

Vislielākā balsotāju aktivitāte šodien līdz plkst.12.00 bijusi iecirknī Lielvārdes Kultūras namā, kur nodotas 800 balsis, Ikšķiles Tautas namā, kur nodotas 750 balsis, Ogres Kultūras namā – 731 balss.

Ogres novadā, kas ietilpst Vidzemes vēlēšanu apgabalā, vēlēšanu organizēšanai un balsošanas nodrošināšanai darbojas 28 vēlēšanu iecirkņi – 27 iecirkņi darbojās arī agrāk, savukārt vēlēšanu iecirknis Tomes pagastā ir izveidots no jauna. Jauna iecirkņa izveidošana ir Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Nikolaja Sapožņikova iniciatīva. “Vēlēšanu iecirknis pagastā ir viena no pagasta identitātes pazīmēm, tāpat kā skola vai tautas nams. Tomē skolas vairs nav, bet vēlējos, lai ir vēlēšanu iecirknis. Sākumā bažījos, vai šo iecirkni apmeklēs vēlētāji, bet sarunā ar iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļiem guvu apstiprinājumu, ka iniciatīva bijusi vērtīga – šodien līdz plkst.12.00 tajā nobalsojuši jau 128 iedzīvotāji, turklāt iecirkņa darbinieki atzina, ka bijis interesanti un vērtīgi satikt un iepazīties ar sava pagasta ļaudīm, kurus iepriekš nemaz nepazina,” skaidro N.Sapožņikovs, kurš arī pats savu balsi šodien devās nodot uz šo iecirkni. N.Sapožņikovs pauž cerību, ka iecirkņa izveide Tomē būs viens no faktoriem, kas turpmāk veicinās iedzīvotāju sadarbību šajā pagastā un stimulēs Tomes attīstību kopumā.