Māksliniece mirusi 103 gadu vecumā.
Kā liecina informācija aģentūras LETA arhīvā, Vētra ir dzimusi 1923. gada 6. februārī Rīgā. Horeogrāfiju studējusi Vīnē. Kopā ar daudziem latviešiem aizceļojusi uz Austrāliju, kur dzīvojusi sešpadsmit gadus un sāka apgūt indiešu dejas tradīcijas. 1962. gadā Vētra atgriezās Eiropā, kur uzstājās deju koncertos, kā arī pasniedza dejotprasmi.
Kopš 1964. gada Vētra dzīvoja Ņujorkā, ASV, mākslinieku namā Manhetenā. Māksliniece ir koncertējusi Austrālijā, Amerikā un Indijā. Imanta Ziedoņa uzaicinājumam sekojot, Vētra no 1990. gada līdz 2023. gadam atgriezās Latvijā, lai apciemotu dzimteni un satiktu savus talanta cienītājus.
Saskaņā ar pieejamo informāciju mākslinieci paredzēts kremēt ASV, savukārt viņas pelnus paredzēts pārvest uz Latviju. Tiek ziņots, ka Vētras vēlēšanās bija atdusēties dzimtenē Mākslinieku kalniņā.
Līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem, domubiedriem un talanta cienītājiem sociālo tīklu ierakstā izteicis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzsverot viņas ieguldījumu kultūrā un paliekošo mantojumu.