11.janvārī - Donoru diena Ikšķilē

11.janvārī - Donoru diena Ikšķilē

Valsts asinsdonoru centra (VADC) izbraukums Ikšķiles veselības un sociālo lietu pārvaldē, Daugavas prospekts 34, Ikšķilē - 11.janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Arī šobrīd slimnīcās atrodas daudzi pacienti, kuriem vajadzīga asins pārliešana. Lai glābtu šo pacientu dzīvības, nepieciešams donoru atbalsts. Ņemot vērā to, ka katram asins komponentam ir savs dzīves ilgums – trombocītu derīguma termiņš ir 5 dienas, eritrocītu masai - 35 dienas, donori ir ļoti gaidīti katru dienu.

VADC gaida visus veselus donorus, kuri ir pārliecināti par savu veselības stāvokli un var ziedot asinis. Pēc starptautiskajām rekomendācijām, asins ziedošana nav uzskatāma par masu pulcēšanās pasākumu, bet ir atbalstāma un veicināma arī šajā sarežģītajā laikā.

Informācija donoriem šeit.

