Pirmdiena, 11. augusts, 2025 17:07
12. augustā notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde
Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 12. augustā plkst. 18.00 Mazozolu pagasta Kultūras nama aktu zālē notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde.