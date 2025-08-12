Otrdiena, 12.08.2025 14:32
Klāra, Vizma
Otrdiena, 12.08.2025 14:32
Klāra, Vizma
Pirmdiena, 11. augusts, 2025 17:07

12. augustā notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde

OgreNet
12. augustā notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde
Foto: Ogres novads
Pirmdiena, 11. augusts, 2025 17:07

12. augustā notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde

OgreNet

Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 12. augustā plkst. 18.00 Mazozolu pagasta Kultūras nama aktu zālē notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde.

Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.