Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 12. novembrī plkst. 16.00 Ikšķilē, Skolas ielā 4, 3. stāvā.
Darba kārtībā:
- Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes priekšlikumi 2026.gada budžetam.
- Ikšķiles pilsētas ielu/ceļu rekonstrukciju, būvniecību, remontu un apgaismojuma ierīkošana 2026.gadā.
- Sociālo pakalpojumu atjaunošana Ikšķiles pilsētā.
- Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas telpu tehniskais stāvoklis un plānotais esošās situācijas risinājums.
- Ikšķiles estrādes kalna izmantošana ziemas periodā.
- Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju 12.11.2025. padomes sēdes klātesošo iedzīvotāju uzklausīšana un aktuālo jautājumu apspriešana.
Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 12. novembrī plkst. 18.30 – 20.30 Ciemupes Tautas namā.
Darba kārtībā:
- Ziņojums par paveiktajiem darbiem un darbības rezultātiem.
- Ziņojums par pievienošanos viedoklim par teritoriālā plāna izstrādi.
- Viesis: Ogres novada Kulturas centra vadītāja E.Aupe – jautājuma par Ciemupes tautas nama izskatīšana.
- Viesis: Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja I.Čiščakova - aktuālo jautājumu izskatīšana.
- Iedzīvotāju aktuālo jautājumu uzklausīšana.