12. novembrī notiks divas iedzīvotāju padomes sēdes - Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēde un Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde, liecina Ogres novada pašvaldības publiskotā informācija.

Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 12. novembrī plkst. 16.00 Ikšķilē, Skolas ielā 4, 3. stāvā.

Darba kārtībā:

  1. Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes priekšlikumi 2026.gada budžetam.
  2. Ikšķiles pilsētas ielu/ceļu rekonstrukciju, būvniecību, remontu un apgaismojuma ierīkošana 2026.gadā.
  3. Sociālo pakalpojumu atjaunošana Ikšķiles pilsētā.
  4. Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas telpu tehniskais stāvoklis un plānotais esošās situācijas risinājums.
  5. Ikšķiles estrādes kalna izmantošana ziemas periodā.
  6. Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju 12.11.2025. padomes sēdes klātesošo iedzīvotāju uzklausīšana un aktuālo jautājumu apspriešana.

Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 12. novembrī plkst. 18.30 – 20.30 Ciemupes Tautas namā.

Darba kārtībā:

  1. Ziņojums par paveiktajiem darbiem un darbības rezultātiem.
  2. Ziņojums par pievienošanos viedoklim par teritoriālā plāna izstrādi.
  3. Viesis: Ogres novada Kulturas centra vadītāja E.Aupe – jautājuma par Ciemupes tautas nama izskatīšana.
  4. Viesis: Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja I.Čiščakova  - aktuālo jautājumu izskatīšana.
  5. Iedzīvotāju aktuālo jautājumu uzklausīšana.
