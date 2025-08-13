13. augustā notiks iedzīvotāju padomju sēdes Meņģelē un Ikšķilē

- Meņģeles pagasta iedzīvotāju padomes pirmā sēde – plkst. 16.00 Meņģeles pagasta pārvaldes sapulču zālē (pagastmājas 2. stāvā),
- Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes otrā sēde – plkst. 16.00 Ikšķilē, Skolas ielā 4, 3. stāvā.
Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes