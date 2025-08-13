Trešdiena, 13.08.2025 22:46
Elvīra, Rēzija, Velga
Otrdiena, 12. augusts, 2025 15:45

13. augustā notiks iedzīvotāju padomju sēdes Meņģelē un Ikšķilē

13. augustā notiks iedzīvotāju padomju sēdes Meņģelē un Ikšķilē
Foto: Ogres novads
Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 13. augustā notiks divu iedzīvotāju padomju sēdes:

  • Meņģeles pagasta iedzīvotāju padomes pirmā sēde – plkst. 16.00 Meņģeles pagasta pārvaldes sapulču zālē (pagastmājas 2. stāvā),
  • Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes otrā sēde – plkst. 16.00 Ikšķilē, Skolas ielā 4, 3. stāvā.

Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes

