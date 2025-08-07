Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes
Trešdiena, 6. augusts, 2025 16:00
13. augustā notiks Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēde
Ogres novada pašvaldība informē, ka 13. augustā plkst. 16.00 Ikšķilē, Skolas ielā 4, 3. stāvā notiks Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes otrā sēde.