Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst?
Bērnu svētki vienmēr ir kas īpašs, jo bērnos mēs redzam savu nākotni. Ieviestā tradīcija – sveikt Rembates jaundzimušos, turpinājās arī šogad, pasniedzot īpašu krekliņu ar uzrakstu “Rembates bēbis” un spēkavota vērtīgo maizes kukulīti.
Patiesi liels prieks par to, ka Rembatē ir tik daudz jaunas ģimenes un bērni, kurus sveicām 14. augustā.
Par atbalstu svētku rīkošanā paldies saku – Ķeguma pilsētas pārvaldei un atbalstītājiem.
Par svētku sajūtu ģimenēm gādāja “Jogitas pasākumi”, katrs bērniņš tika pie īpašās piespraudītes, tā paliks par piemiņu bērna turpmākās dzīves ceļā un balona zvēriņa vai skaistas balona puķes. Noslēgumā īpašs pārsteigumus bērniem - lielo burbuļu salūts, kas radīja bērnos sajūsmu un smieklu šaltis.
Liene Lazdiņa,Rembates Tautas nama vadītāja