Ceturtdiena, 09.10.2025 23:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:52
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 14. maijs, 2022 07:23

14. maijā MUZEJU NAKTS Ogres novadā

ogresnovads.lv
14. maijā MUZEJU NAKTS Ogres novadā
Sestdiena, 14. maijs, 2022 07:23

14. maijā MUZEJU NAKTS Ogres novadā

ogresnovads.lv

Pēc divu gadu pārtraukuma Latvijā atkal būs Muzeju nakts, kas šogad norisinās sestdienā, 14. maijā. Ogres novadā muzeji un kultūras nami sagatavojuši interesantu pasākumu programmu – izklaides bērniem, animācijas filmas, izstādes, kino un pat kopīgu talkošanu.

OGRĒ

Ogres Vēstures un mākslas muzejā

Plkst. 18.30            

Ceļojošā leļļu teātra „Rikko lelles” muzikāla interaktīva izrāde pašiem mazākajiem „Ķiplociņš kosmosā”.

Plkst. 19.30–21.30

Spēles ar milzu burbuļiem un jautras stafetes dažāda vecumposma bērniem.

Pasākumu vadīs animatore no Ukrainas Irina Mosina. (Pieteikšanās muzejā no plkst.18.00. Vietu skaits ierobežots!)

Plkst. 18.00–22.00

Videostūrītis „No putekļiem ārā”.

Sīkāka informācija: www.ogresmuzejs.lv

OGRESGALĀ

Ogresgala Tautas nam­ā plkst. 18.00 kino “Muzeju nakts” ietvaros:

„Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” - pilnmetrāžas animācijas filma pēc Luīzes Pastores grāmatas Maskačkas Stāsts motīviem.

„Mērijas ceļojums” - stāsts par jaunu sievieti Mēriju Grīnbergu, kas II pasaules kara laikā izglāba lielu daļu Latvijas muzeju kolekciju.

ĶEGUMĀ

„Latvenergo” Enerģētikas muzejā

Plkst. 19.00 - 24.00 “Latvenergo” koncerna Enerģētikas muzejs aicina apmeklēt Muzeju nakts 2022 pasākumu Ķegumā, izzināt un gūt jaunas zināšanas par enerģētikas mantojumu un industrijas vēsturi!

Pasākumu programma: www.latvenergo.lv

TOMĒ

No plkst.12.00 norisināsies Tomes pagasta dienas: koncerts, izstāde un orientēšanās spēle, kā arī “Garšu sētas” cienasts Tomes parkā. Sīkāka informācija: www.ogresnovads.lv

Plkst.18.00 Muzeju nakts pasākums Ķeguma muzejā Tomē.

ĶEIPENĒ

Ķeipenes kinostacijā

Plkst. 19.00 stacijas telpās un ~ plkst. 21.30 ārā tiks demonstrētas Augusta Sukuta režisētās filmas, kas atrastas arhīvos.

Pasākuma programma: www.visitogre.lv

VILHELMA PURVĪŠA DZIMTAJĀS MĀJĀS TAURUPĒ

Plkst. 11.00-18.00

Fonds "Viegli" ielūdz visus talkot gribētājus uz Muzeju nakts kultūrtalku, lai kopīgi sakoptu topošā Vilhelma Purvīša mājas-muzeja teritoriju Ogres novada, Taurupes pagasta “Vecjaužos”.

Sīkāka informācija: www.facebook.com/FondsViegli

MEŅĢELĒ

Plkst.17.00 muzeja telpās izstāde “Meņģele un meņģelieši”.

Plkst. 18.30 ambulances uzgaidāmajā telpā video: “Tālavas taurētāji” meņģeliešu izpildījumā, atmiņu stāsti intervijās Ogres muzeja vēstures izzinātājiem.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?