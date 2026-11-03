15. Saeimas sasaukums ir īpašs! Ko vēl jaunajiem deputātiem šodien teica prezidents Rinkēvičs

Aicina neaizmirst solīto
Prezidents pateicās vēlēšanās piedalījušies pilsoņiem. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka jāsaprot, kāpēc tik daudz cilvēku balsot negāja. “Ir nepieciešams veicināt vēlētāju ticību tam, ka katrai balsij ir nozīme. Jums dotais mandāts ir pildīt savus solījumus un stiprināt demokrātiju,” viņš sacīja. Prezidents piebilda, ka “vienaldzība un kūtrums ir risks sabiedrības drošībai un labklājībai”.
Rinkēvičs atgādināja par kampaņas laikā dotajiem solījumiem: “Tagad, darba dunā, lūdzu neaizmirstiet par solīto. Un skaidrojiet savus lēmumus un politiskos procesus, un to, kāpēc tas vai cits lēmums ir pieņemts vai arī nav pieņemts. Daļa no sabiedrības uzticības varai veidojas, jo cilvēki jūtas saklausīti un nevis pamesti ikdienā.”
“15. Saeimas uzdevums nav Latvijai uzrakstīt skaistāku stāstu. Jūsu uzdevums ir panākt, lai realitāte būtu tik skaista, ka par to varētu nemulstot stāstīt,” uzsvēra prezidents.
Drošība – piecu procentu apņemšanās
Prezidents norādīja, ka 15. Saeima ir īpaša. “Kopš Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas laikiem parlamentā nav ticis ievēlēts viens politiskais spēks ar tik lielu mandātu skaitu. Tas norāda uz to, ka vēlētāji vēlas nopietnas pārmaiņas,” viņš sacīja. Rinkēvičs piebilda, ka pārmaiņas prasīs arī nepopulārus lēmumus. “Ķeroties pie darbiem, aicinu atcerēties, ka arī drosmīgiem lēmumiem ir jābūt pārdomātiem. Tiem jābūt izskaidrojamiem un pamatotiem.”
Rinkēvičs atgādināja, ka Saeima darbu sāk saspringtā starptautiskā situācijā. To nosaka Krievijas agresija pret Ukrainu, karadarbība Tuvajos Austrumos, energoresursu cenu kāpums un ekonomikas pasliktināšanās. “Šī gada rudens un ziema būs visai sarežģīta,” viņš brīdināja.
Runājot par drošību, prezidents uzsvēra, ka likums paredz aizsardzībai no nākamā gada atvēlēt vismaz piecus procentus no IKP. “Šī ir fundamentāla nepieciešamība. Tā nav iegriba. Krievijas drauds Eiroatlantiskajai drošībai ir šodienas realitāte,” viņš sacīja.
“Mums kā valstij ir jābūt gataviem jebkuriem pavērsieniem šodien, rīt un vienmēr. Mums ir jāiegulda mūsu Nacionālo bruņoto spēku spējās. Mums ir jānodrošina uzņemošās valsts atbalsts mūsu sabiedroto spēkiem. Mums ir jāpilda Latvijas saistības NATO ietvaros. Un mums ir jāturpina atbalstīt Ukrainu. Šie ir soļi, kas nedrīkst palikt politiska nodoma vai vēlējuma formā,” uzsvēra Rinkēvičs.
Prezidents aicināja stiprināt reģionālo sadarbību ar Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm, Poliju un Vāciju. Viņš īpaši pieminēja Kanādas lomu NATO Daudznacionālās brigādes vadīšanā un ASV militārās klātbūtnes nozīmi. “ASV loma un iesaiste mainās, bet tā joprojām paliek būtiska,” viņš sacīja.
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Valstij jāļauj darīt un jānetraucē
Ekonomikā prezidents aicināja spert platu soli Eiropas Savienības vidējās labklājības virzienā. Viņš norādīja, ka ES nākamā daudzgadu budžeta nepietiks visām vajadzībām, tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš austrumu pierobežai.
“Sarunās ar uzņēmējiem, es domāju, mēs katrs esam dzirdējuši to, ka viņiem ir vajadzīga tāda valsts, kas ļauj darīt un netraucē. Valsts pārvalde neapšaubāmi ir jāreorganizē. Ir jāpārskata birokrātija, jāceļ kompetence, jāsaīsina atļauju un pārbaužu laiks. Jāatsakās no daudz kā lieka. Esam to daudzreiz dažādos formātos solījuši. Tagad ir tā iespēja arī darīt,” sacīja Rinkēvičs.
Demogrāfija un izglītība
Prezidents uzsvēra, ka drošība, ekonomika un demogrāfija ir cieši saistītas. “Mēs diemžēl esam iemācījušies pierast pie tā, ka bērnu kļūst mazāk. Diemžēl saskaramies ar to, ka skolēnu lasītprasme krītas. Esam saskārušies ar to, ka matemātika daļai jauniešu aizver durvis, pirms viņi paguvuši izvēlēties, kuru ceļu viņi dzīvē vēlas iet. Bet politikā spēja pierast ne vienmēr ir tikums,” viņš sacīja.
“Valsts nerada bērnus. To dara cilvēki. Bet valstij ir jāpalīdz ar pieejamu mājokli, bērnudārzu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Ar darba vidi, kurā ir vieta ģimenei. Un palīdzību brīdī, kad tā ir nepieciešama. Ar pārliecību, ka atbalsts būs regulārs, nevis kampaņveidīgs. Bez veselas nācijas nav iespējama droša un attīstīta valsts,” uzsvēra prezidents.
Rinkēvičs atgādināja arī par Satversmes pamatprincipiem. Viņš norādīja, ka demokrātiska valsts ir iespējama tikai tad, ja tajā ir efektīva tiesu vara, reāla cīņa pret korupciju un vardarbību un vārda brīvība.
Noslēgumā prezidents apliecināja gatavību sadarboties ar Saeimu. “Būs kļūdas, būs kritieni. Būs gandarījuma brīži. Būs brīži, kad nolaidīsies rokas. Būs prieks par lielām un mazām uzvarām. Bet šādos brīžos atcerieties tieši šo dienu, kad Jūs zvērējāt vai solījāt “savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas”. Es no sirds Jums vēlu strādāt tā, lai pēc četriem gadiem, noslēdzot 15. Saeimas pilnvaras, Jūs un Jūsu vēlētāji teiktu: “Bija vērts!”” sacīja Rinkēvičs.