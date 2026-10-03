15. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanās jau nobalsojuši vairāk nekā ceturtdaļa balstiesīgo

Šodien, vēlēšanu dienā, līdz plkst. 12.00 nobalsojuši ir 221 240 jeb 14,20% balsstiesīgie iedzīvotāji. Vislielākā aktivitāte ir bijusi Vidzemes apgabalā, kur vēlēšanās piedalījušies 68 460 balsstiesīgo. Rīgas apgabalā balsi nodevuši 57 419, Zemgales apgabalā - 34 450, Latgales apgabalā - 30 816, bet Kurzemes apgabalā - 30 095 balsstiesīgie iedzīvotāji, liecina CVK dati.
Kā redzams CVK mājaslapā, Ogres novadā šodien līdz plkst. 12.00 15. Saeimas vēlēšanās piedalījušies 8 343 balsstiesīgie, kas ir 18,54% no kopējā novada balsstiesīgo skaita. Kopā ar iepriekšējās balsošanas dienām, kad savu balsi bija iespēja nodot glabāšanā, Ogres novadā šī gada vēlēšanās piedalījušies 13 723 jeb 31,03% balsstiesīgie iedzīvotāji.
Vislielākā vēlētāju aktivitāte Ogres novadā ir Lielvārdes kultūras nama 691. vēlēšanu iecirknī, kur šodien savu izvēli izdarījuši 683 balsstiesīgie iedzīvotāji.
Ekarānuzņēmums no CVK mājaslapas.