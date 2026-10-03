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Sestdiena, 3. oktobris, 2026 12:30

15. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanās jau nobalsojuši vairāk nekā ceturtdaļa balstiesīgo

OgreNet
15. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanās jau nobalsojuši vairāk nekā ceturtdaļa balstiesīgo
Foto: OgreNet
Sestdiena, 3. oktobris, 2026 12:30

15. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanās jau nobalsojuši vairāk nekā ceturtdaļa balstiesīgo

OgreNet

Šodien visā Latvijā norisinās 15. Saeimas vēlēšanas. Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati, Latvijā ir reģistrēti 1 557 615 balsstiesīgie. Iespēju nodot savu balsi par kādu politisko spēku ir izmantojuši jau 25,31% jeb 394 249 no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, liecina CVK publicētā informācija, kas atjaunota 03.10.2026 plkst. 12:18.

Šodien, vēlēšanu dienā, līdz plkst. 12.00 nobalsojuši ir 221 240 jeb 14,20% balsstiesīgie iedzīvotāji. Vislielākā aktivitāte ir bijusi Vidzemes apgabalā, kur vēlēšanās piedalījušies 68 460 balsstiesīgo. Rīgas apgabalā balsi nodevuši 57 419, Zemgales apgabalā - 34 450, Latgales apgabalā - 30 816, bet Kurzemes apgabalā - 30 095 balsstiesīgie iedzīvotāji, liecina CVK dati. 

Kā redzams CVK mājaslapā, Ogres novadā šodien līdz plkst. 12.00 15. Saeimas vēlēšanās piedalījušies 8 343 balsstiesīgie, kas ir 18,54% no kopējā novada balsstiesīgo skaita. Kopā ar iepriekšējās balsošanas dienām, kad savu balsi bija iespēja nodot glabāšanā, Ogres novadā šī gada vēlēšanās piedalījušies 13 723 jeb 31,03% balsstiesīgie iedzīvotāji. 

Vislielākā vēlētāju aktivitāte Ogres novadā ir Lielvārdes kultūras nama 691. vēlēšanu iecirknī, kur šodien savu izvēli izdarījuši 683 balsstiesīgie iedzīvotāji. 

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Ekarānuzņēmums no CVK mājaslapas. 

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