Trešdiena, 10. septembris, 2025 12:00

15. septembrī darbu atsāk peldbaseins "Neptūns"

15. septembrī darbu atsāk peldbaseins "Neptūns"
Foto: Ogres novads
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” informē, ka 15. septembrī darbu atsāk peldbaseins "Neptūns".

Peldbaseina darba laiks būs no plkst. 7.00 līdz 21.30 (pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 20.30)

“Ogres komunikācijas” norāda, ka katru ceturtdienu tiek paziņota informācija par nākamās nedēļas noslogojumu, publicējot to ŠEIT

Tvaika pirts darbojas:

  • Pirmdienās no plkst. 20.00
  • Otrdienās no plkst. 20.00
  • Trešdienās no plkst. 8.00
  • Ceturtdienās no plkst. 20.00
  • Piektdienās no plkst. 8.00
  • Sestdienās no plkst. 8.00
  • Svētdienās no plkst. 8.00
  • Svētku dienās no plkst. 8.00

Cenas ir nemainīgas (ar PVN):

  • Viens individuālais apmeklējums – 5,41 euro
  • Abonements:10 apmeklējuma reizēm – 48,68 euro

Ogres novada iedzīvotājiem, uzrādot "Ogres novadnieka" karti:

  • pieaugušajiem – 4,60 euro
  • pensionāriem, invalīdiem – 3,52 euro
  • bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem – 2,60 euro
  • Abonements: pieaugušajiem 10 apmeklējuma reizēm – 41,38 euro
  • Abonements: pensionāriem un invalīdiem – 31,64 euro
  • Abonements: bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem – 23,37 euro

Ģimenes biļetes cena vienam apmeklējumam, uzrādot "Ogres novadnieka "karti:

  • 1 pieaugušais un 1 bērns – 5,41 euro
  • 1 pieaugušais un 2 bērni – 8,12 euro
  • 1 pieaugušais un 3 bērni – 10,82 euro
  • 2 pieaugušais un 1 bērni – 9,20 euro
  • 2 pieaugušais un 2 bērni – 11,89 euro
  • 2 pieaugušais un 3 un vairāk bērni 14,87 euro
