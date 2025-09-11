15. septembrī darbu atsāk peldbaseins "Neptūns"

Peldbaseina darba laiks būs no plkst. 7.00 līdz 21.30 (pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 20.30)
“Ogres komunikācijas” norāda, ka katru ceturtdienu tiek paziņota informācija par nākamās nedēļas noslogojumu, publicējot to ŠEIT
Tvaika pirts darbojas:
- Pirmdienās no plkst. 20.00
- Otrdienās no plkst. 20.00
- Trešdienās no plkst. 8.00
- Ceturtdienās no plkst. 20.00
- Piektdienās no plkst. 8.00
- Sestdienās no plkst. 8.00
- Svētdienās no plkst. 8.00
- Svētku dienās no plkst. 8.00
Cenas ir nemainīgas (ar PVN):
- Viens individuālais apmeklējums – 5,41 euro
- Abonements:10 apmeklējuma reizēm – 48,68 euro
Ogres novada iedzīvotājiem, uzrādot "Ogres novadnieka" karti:
- pieaugušajiem – 4,60 euro
- pensionāriem, invalīdiem – 3,52 euro
- bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem – 2,60 euro
- Abonements: pieaugušajiem 10 apmeklējuma reizēm – 41,38 euro
- Abonements: pensionāriem un invalīdiem – 31,64 euro
- Abonements: bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem – 23,37 euro
Ģimenes biļetes cena vienam apmeklējumam, uzrādot "Ogres novadnieka "karti:
- 1 pieaugušais un 1 bērns – 5,41 euro
- 1 pieaugušais un 2 bērni – 8,12 euro
- 1 pieaugušais un 3 bērni – 10,82 euro
- 2 pieaugušais un 1 bērni – 9,20 euro
- 2 pieaugušais un 2 bērni – 11,89 euro
- 2 pieaugušais un 3 un vairāk bērni 14,87 euro