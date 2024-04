16 Latvijas pilsētās, tostarp Ogrē, gaidāmi lauksaimnieku protesti

“Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš norāda, ka pirmajā posmā protesti plānoti miermīlīgi, lauksaimniekiem pulcējoties katra Latvijas reģiona iepriekš definētās lokācijās. “Protestu laikā mēs aicinām protesta dalībniekus netraucēt operatīvā transporta kustībai un ievērot miermīlīgu pārvietošanos ar lauksaimniecības un cita veida tehniku. Šobrīd lauksaimnieku izvirzītās prasības esam iesnieguši Ministru prezidentei Evikai Siliņai un zemkopības ministram Armandam Krauzem, tāpēc gaidām atbildes un reālus risinājumus no viņu puses. Pretējā gadījumā jau 12. februārī esam gatavi doties uz Rīgu,” informē J. Lazdiņš.



Protestu dalībnieki iepriekš definētajos protestu sākumu punktos pulcēsies no plkst. 10.00, un protestu sākums, katrā pilsētā dodoties pa savu maršrutu, būs plkst. 11.00. Ogres novadāpulcēšanās notiks uz autoceļa E22 (Ogresgala viadukts).



Lauksaimnieku prasības, kas pirms protesta iesniegtas valdības vadītājai un zemkopības ministram, ar konkrētiem termiņiem ir vērstas par šādiem nozarei kritiski svarīgiem jautājumiem:

1) Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu tūlītējs importa aizliegums bez pārejas perioda;

2) 5% samazinātās PVN likmes atjaunošana Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām dārzeņiem; nozares konkurētspējas veicināšana;

3) birokrātijas mazināšana lauksaimniecības nozarē;

4) plašāka pieeja apdošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmām;

5) atteikšanās no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem zemes lietošanas ierobežojumiem.