16. martā lokveida gājēju tilts pār Ogres upi tērpsies nacionālajās krāsās

Pieminot zēnus un vīrus, kas 2. Pasaules kara laikā Latviešu leģiona rindās cīnījās par savu valsti, 16. martā, Latviešu leģionāru piemiņas dienā, lokveida gājēju tilts pār Ogres upi tērpsies Latvijas Valsts karoga krāsās.


Nacionālajās krāsās gājēju tilta arka izgaismosies līdz ar tumsas iestāšanos, un visa vakara garumā tilta tuvumā skanēs atbilstoša mūzika, tādējādi izrādot godu karavīriem un atsaucot atmiņā Latvijas vēsturi.

