Pasākuma mērķis veicināt vides, kurā dzīvojam, vēstures iepazīšanu, pavadīt laiku svaigā gaisā, aktīvi kustoties, pavadīt laiku kvalitatīvi kopā izglītojošā aktivitātē, veltot laiku individuālām sarunām.
Reģistrācija un starts 16. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 Ogres novada Tūrisma informācijas centrā.
Pieejami divi maršruti ar dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem:
Maršruts Nr.1 ~ 3 km garumā, paredzēts ģimenēm ar bērniem līdz 10 gadu vecumam, maksimālais uzdevumu izpildes laiks 1,5 h;
Maršruts Nr. 2 ~ 8 km garumā, paredzēts ģimenēm ar bērniem virs 10 gadu vecuma, jauniešiem un citiem interesentiem, maksimālais uzdevumu izpildes laiks 3 h.
Dalībnieki: komanda 2-5 cilvēki. (Maršrutā Nr. 1 vismaz vienam no komandas dalībniekiem ir jābūt pilngadīgam un vienam bērnam).
Katrai komandai tiks iedota karte ar paredzēto maršrutu un uzdevumu lapas. Komandām jāatrisina uzdevumi, kā arī jāatrod norādītie punkti un jānofotografējas pie tiem. Veiksmīgai visu uzdevumu atrisināšanai nepieciešama gan atjautība, gan loģiska pieeja, gan atraktivitāte, gan zināšanas. Visas atbildes uz jautājumiem ir atrodamas kartē norādītajā maršrutā.
Par katru veikto uzdevumu komanda saņem noteiktu punktu skaitu, kā arī ir iespējams nopelnīt papildpunktus. Uzvar tā komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar tā komanda, kura izpildījusi uzdevumus ātrāk.Pārvietošanās notiek kājām.Visu uzdevumu izpildei vienam no komandas dalībniekiem jābūt telefonam ar interneta pieslēgumu, fotokameru un WhatsApp lietotni.
Labākajām komandām balvas! Veicināšanas balvas arī no atbalstītājiem Ogres Ezītis miglā, un Visit Ogre.
Veido komandu un piesakies šeit:
Baudi zelta rudenī Ogrē! Dalība bez maksas!
Pasākums tiek organizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atbalstu projekta “Kopīgi kvalitatīvi pavadīts laiks – ģimenes lielākā vērtība” ietvaros#SIF_vietagimenei
Informāciju sagatavoja Maija Kolberga, Biedrības "Saules raksts" valdes priekšsēdētāja