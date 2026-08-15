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Sestdiena, 15. augusts, 2026 13:39

“Kaut vienu kaķīti...” Tīnūžos cer uz līdzcilvēku palīdzību lielai bezsaimnieka kaķu kolonijai

OgreNet
“Kaut vienu kaķīti...” Tīnūžos cer uz līdzcilvēku palīdzību lielai bezsaimnieka kaķu kolonijai
Attēlā tikai daži no kaķīšiem, ko sanācis nobildēt
Sestdiena, 15. augusts, 2026 13:39

“Kaut vienu kaķīti...” Tīnūžos cer uz līdzcilvēku palīdzību lielai bezsaimnieka kaķu kolonijai

OgreNet

Vismaz 17 pieauguši kaķi un vēl vairāki kaķēni - tik liela bezsaimnieka kaķu kolonija atklāta Tīnūžu apkārtnē. Jau četrus gadus par dzīvniekiem savu iespēju robežās rūpējas kāds vietējais pensionārs, kurš ik dienu nāk tos pabarot. "Taču kaķu kļūst arvien vairāk, un, tuvojoties gada aukstākajam laikam, nepieciešama plašāka palīdzība", līdzcilvēkus sociālajos tīklos uzrunā Grēta Bērziņa.

Tīnūžu apkārtnē atrastai lielai kaķu kolonijai steidzami nepieciešama līdzcilvēku palīdzība. Tajā dzīvo vismaz 17 pieauguši kaķi un vairāki kaķēni, bet dzīvnieku skaits turpina palielināties.

Četrus gadus par kaķiem rūpējies kāds pensionārs, kurš ik dienu tos baro un palīdz, cik spēj. Tomēr ar viena cilvēka pūlēm nav iespējams apturēt kolonijas palielināšanos, tādēļ sadarbībā ar biedrību “9 Dzīvības” tuvāko nedēļu laikā plānots pakāpeniski noķert un sterilizēt visus kolonijā dzīvojošos kaķus.

Lielākais izaicinājums ir tas, kur dzīvniekiem palikt pēc sterilizācijas. Visus pieaugušos kaķus pašlaik nav iespējams izmitināt, tāpēc daļai nāksies atgriezties ierastajā dzīvesvietā. Tomēr palīdzības organizētāji cer, ka vismaz daļai līdz ziemai izdosies atrast mājas: "Meklējam pagaidu mājas kaķīšiem, lai pēc sterilizācijas viņiem nebūtu jāatgriežas uz ielas. Pagaidu mājām nav obligāti jābūt Tīnūžos – priecāsimies par palīdzību no jebkuras vietas",  palīdzīgu roku lūdz ieraksta autore.

Biedrība pagaidu māju devējiem sola nodrošināt barību, smiltis un veterināro aprūpi. Nepieciešamības gadījumā iespējams palīdzēt arī ar dzīvnieku nogādāšanu. No cilvēka, kurš kaķi uzņemtu, nepieciešama droša vide, rūpes un pacietība.

Vienlaikus tiks meklētas pastāvīgas mājas tiem kaķiem, kuri būs gatavi sākt dzīvi ģimenē.

Ikviens, kurš var piedāvāt pagaidu vai pastāvīgas mājas kaut vienam no Tīnūžu kaķiem, aicināts sazināties ar palīdzības organizētājiem pa “WhatsApp” tālruni 22424327: " Ja vari palīdzēt vai pazīsti kādu, kurš varētu uzņemt kaut vienu kaķīti, lūdzu, raksti man privāti, atstāj komentāru vai raksti." 

Palīdzēt iespējams arī, daloties ar aicinājumu, lai tas sasniegtu cilvēkus, kuri gatavi dot kādam no kaķiem iespēju vairs neatgriezties dzīvē uz ielas.

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