Ceturtdiena, 09.10.2025 15:24
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:24
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 12. maijs, 2021 21:42

17.maijā- Ģimenes diena Rembatē

kegumanovads.lv
17.maijā- Ģimenes diena Rembatē
Trešdiena, 12. maijs, 2021 21:42

17.maijā- Ģimenes diena Rembatē

kegumanovads.lv

17. maijā no plkst. 19.00 pie Rembates Tautas nama, sadarbojoties ar orientēšanās treneri Nauri Neimani, ģimenēm būs iespēja pavadīt laiku svaigā gaisā - bērniem nedaudz atpūsties no datora, bet vecākiem – no darba dienas nedaudz "izvēdināt galvu".

Kopā varēsiet piedalīties orientēšanās aktivitātēs, meklēt sešus kontrolpunktus, kuros būs atrodams atslēgas vārds, savukārt tos visus saliekot kopā atradīsiet finišu. Ja pareizi uzminēsiet visus vārdus galapunktā gaidāms mazs, salds pārsteigums.

OBLIGĀTA pieteikšanās zvanot uz tālruni - 27884026 (Liene).

Ievērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus, būsim atbildīgi, lietosim dezinfekcijas līdzekli, ievērosim 2 metru distanci, lietosim mutes un deguna aizsargmasku. BET, ja esi slims, paliec mājās.

Pasākumā tiks filmēts un fotografēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?