Kopā varēsiet piedalīties orientēšanās aktivitātēs, meklēt sešus kontrolpunktus, kuros būs atrodams atslēgas vārds, savukārt tos visus saliekot kopā atradīsiet finišu. Ja pareizi uzminēsiet visus vārdus galapunktā gaidāms mazs, salds pārsteigums.
OBLIGĀTA pieteikšanās zvanot uz tālruni - 27884026 (Liene).
Ievērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus, būsim atbildīgi, lietosim dezinfekcijas līdzekli, ievērosim 2 metru distanci, lietosim mutes un deguna aizsargmasku. BET, ja esi slims, paliec mājās.
Pasākumā tiks filmēts un fotografēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.