18. un 19. augustā Ogrē norisināsies pilsētas svētki ŠEIT DZIMST LEĢENDAS Okultura.lv

Svētku programma

PIEKTDIENA, 18. augustsOgres novada Kultūras centra laukums, Brīvības iela 159.00 – 21.00 Ogres novada čempionāta pludmales volejbolā jauniešiem finālposms22.00 Laukuma Karalis/Karaliene PRO grupa-Side out formāts

Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Brīvības iela 3610.00 – 21.00 Izstāde SILĀ AUGA KUPLA PRIEDE

Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zāle, Brīvības iela 1110.00 – 17.00 Ogres tehnikuma audzēkņu darbu izstāde

Mākslas studija MĀKSLAS ELPA un pagalms, Brīvības iela 1612.00 – 20.00 izstāde OGRES PILSĒTAS MOTĪVI16.00 – 18.00 PORTERTI. Zīmē Juris Ģērmanis18.00 – 19.00 darbnīca OGRE ZIED. PASTEĻGLEZNIECĪBA

Brīvības iela 1215.00 – 17.00 MANAS GARŠAS Ogres garšu festivāls17.00 – 21.00 Unikālo garšu meistarošana, konkursi un balvasGaršu tirdziņš, Latvijas grilētāju brālības UZNĀCIENS, pārsteigumi bērniem, konkursi ar balvām u.c.

Suntažu iela 216.00 Sociālo pakalpojumu mājas atklāšana

Gunāra Astras iela 117.00 Ogres Valsts ģimnāzijas un Sporta arēnas OGRE atklāšanaOrganizēta skolas apskate visiem interesentiem18.00 Sporta arēnā OGRE izaicinājumi: basketbola spēle, slamp dunk šovs, 3 punktu metieni, vieglatlēti – lecēji, metēji, skrējēji, florbolistu šovs

Pilsētas skvēra skatuve, Brīvības ielas un Bērzu alejas krustojums21.00 Grupas THE SOUND POETS koncerts23.00 Zaļumballe ar grupu RABARBERI

Atpūtas vieta pie Dubkalnu ūdenskrātuves stāvkrasta19.00 – 21.00 Vasaras koncerts Mūzika Zilajos kalnos MŪZIKA AP, NO UN PAR TEĀTRI Inese Kučinska, Edgars Pujāts un PĀRDAUGAVAS KAMERMŪZIĶI Guntara Bernāta vadībā. Vairāk informācijas www.ziliekalni.lv.

Zilo kalnu pirmais kalns pie Mālkalnes prospekta rotācijas apļa21.00 Dziesmu spēle MAZAIS GANIŅŠPiedalās bērnu vokālā studija SVILPASTES22.00 BRĪVDABAS KINO latviešu vesterns Wild east. KUR VEDĪS CEĻŠ

SESTDIENA, 19. augustsOgres novada Kultūras centra laukums, Brīvības iela 1510.00 – 16.00 Ogres novada čempionāta pludmales volejbolā jauniešiem finālposms Grāmatu tirdziņš11.00 – 16.00 Zemessardzes tehnikas un ekipējuma paraugdemonstrējumi12.00 – 15.00 Mākslas centra NOASS aktivitāte MĀKSLA UZ RITEŅIEM17.00 – 18.00 Dažādas aktivitātes/sacensības ar volejbola elementiem bērniem19.00 Volejbola MIX turnīrs 4×423.00 Volejbola Zelta finālspēle 4×4

Ogres Centrālā bibliotēka, Brīvības iela 3510.00 – 16.00 LIELĀ LEĢENDU SPĒLE12.00 Dzintara Soduma balvas literatūrā pasniegšana12.00 – 16.00 EKSPEDĪCIJA – KVESTS (aktivitāte notiks arī Ogres Jauniešu mājā, Ogres teātrī un Tornī OGRE)

Ogres Vecupes pludmale10.00 – 15.00 BAUDI DZĪVI – ESI AKTĪVSAktīvās atpūtas pie ūdens specializēto aprīkojumu demonstrējumi un iespējas tos izmēģināt personām ar kustību traucējumiem un viņuģimenes locekļiem, radošās darbnīcas bērniem.

Pie kafejnīcas ZELTA LIEPA, Brīvības iela 1810.00 Specializēto darbnīcu pirmajā gadā darināto darbu izstāde

Brīvības ielas gājēju posms FAZER pulksteņa11.00 – 16.00 Informācijas punkts

No Krasta laukuma līdz Ogres bākai11.00 LAIVU REGATE

Brīvības ielas gājēju posms un Bērzu aleja11.00 – 16.00 GADATIRGUS

VUGD Ogres daļa, Rīgas iela 411.00 – 15.00 UGUNSDZĒSĒJU DEPO glābšanas tehnikas un ekipējuma demonstrācija

Laukumā aiz Ogres Mūzikas un mākslas skolas, Brīvības iela 1111.00 – 15.00 ĀDAŽU ČIPŠU aktivitātes

Pilsētas skvēra skatuve, Brīvības ielas un Bērzu alejas krustojums11.00 – 16.00 Ogres novada LeģendasIepazīsti Ogres novada pilsētas un pagastus11.00 – 12.00 Izrāde bērniem RAIBIE PIEDZĪVOJUMI GUDRINIEKU CIEMĀ12.00 -13.00 Specializēto darbnīcu un dienas centra SAIME uzvedumsDZIESMĀ, DEJĀ UN DZEJĀ BALLĪTE MEŽĀ19.30 Mūziķa Harija Zariņa performance20.00 DAKOTA21.00 PATRISHA22.00 LĪVI00.00 ZEĻĢIS01.00 – 5.00 DJ EMĪLS

Ogres novada Kultūras centra Vasaras dārzs, Brīvības iela 1512.00 Konkurss Ogres novada garšas meklējumosKonkurss iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai kopā ar svētku apmeklētājiem noteiktu Ogres novada garšu. Dalībniekiem pieteikšanās: .

Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Brīvības iela 3612.00 Izstāde SILĀ AUGA KUPLA PRIEDE, prezentācija par Ogres pilsētas ģerboni. Iepazīšanās, erudīcijas spēle Ogres novada iedzīvotājiem ar uzvārdu PRIEDE.Zāļu sievas stāsts PRIEDES SPĒKS UN PIELIETOJUMS MŪSU VESELĪBAI.

Ogres Jauniešu māja, Brīvības iela 4012.00 – 19.00 Jauniešu diena EKSTĀZE12.00 – 17.00 Pagalmā O’Radio, DJ, čill zona, grafiti siena12.00 – 17.00 EKSPEDĪCIJA – KVESTS (aktivitāte notiks arī Ogres teātrī, Tornī OGRE un Ogres Centrālajā bibliotēkā)12.00 – 17.00 Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības TALANTU KALVE aktivitātes12.00 – 19.00 Jauniešu domes un darbā ar jaunatni iesaistīto SALIDOJUMS13.00 – 15.00 JAUNIEŠU GARŠAS MEKLĒJUMI14.00 DZEJAS LASĪJUMINo 15.00 WATERPONG17.00 – 19.00 SILENT DISCO

Arkveida tilts12.00 – 19.00 Izbraukums ar kuģi VĒNA maršrutā arkveida tilts Ogres upes ieteka Daugavā un atpakaļ (40 min). Cena 5 EUR, bērniem līdz 5 gadu vecumam ieskaitot bez maksas. Braucieni katru stundu laikā no 12.00 līdz 19.00.

Sporta arēna OGRE, Gunāra Astras iela 113.00 – 16.00 Sporta aktivitātes, bērniem, jauniešiem, ģimenēmBasketbola spēle Ogres novads LatvijaDžudo atklātā nodarbībaVingro kopā ar OveselībaTRX atklātā nodarbība

Ogres stadions, Skolas iela 2113.00 – 16.00 Bērnu futbola turnīrs, stafetes

Tornis OGRE, Zvaigžņu iela 1112.00 – 16.00 EKSPEDĪCIJA – KVESTS (aktivitāte notiks arī Ogres Jauniešu mājā, Ogres teātrī un Ogres Centrālajā bibliotēkā)13.00 – 16.00 Sacensības kāpšanas sportā

Ogres Ledus halle, Mežezera iela 313.00 – 16.00 Biedrību OGRE JUNIORS, PATRIOTISKĀS AUDZINĀŠANAS UNMILITĀRĀS TUVCĪŅAS SKOLA sportiskās aktivitātes un radošās darbnīcas, Latvijas spēkavīru šovs REKORDU DIENA

Ogres Zilie kalni, pie Mālkalnes prospekta rotācijas apļa13.00 – 16.00 Ogres Biatlona klubs

Ogres Valsts ģimnāzija, Gunāra Astras iela 113.00 – 18.00 Organizēta skolas apskate visiem interesentiem 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Mācību centrs KURSU BĀZE, Brīvības ielā 12514.00 – 17.00 Izstāde MEŽA NOZARE LATVIJĀ, meža tehnikas demonstrējumi

Druvas iela 515.00 – 2.00 Esi gatavs ATLAIST RĒGU? Motokluba RĒGI 20 gadu jubilejas svinības15.00 PARĀDES BRAUCIENS Ogres ielās16.00 ATLAID RĒGU konkursi, aktivitātes, šovs KĀ ATLAIST RĒGU18.00 SPĒKA VĪRU ŠOVS19.00 Grupa DZELZS VILKS21.00 GEMSTONE23.00 DJ MAGNUSS ERIŅŠ00.00 UGUŅOŠANA līdz 02.00 DEJAS

Ogres teātris, Brīvības iela 1512.00 – 16.00 EKSPEDĪCIJA – KVESTS (aktivitāte notiks arī Ogres Jauniešu mājā, Tornī OGRE un Ogres Centrālajā bibliotēkā)16.00 – 18.00 Ogres Teātra studijas atvērtais mēģinājums

Sanatorija OGRE, Gaismas prospekts 2/617.00 Aktiera Gundara Āboliņa un pianista Andreja Osokina koncertsSAJŪTU SPĒLES

Zilo kalnu pirmais kalns pie Mālkalnes prospekta rotācijas apļa21.00 BRĪVDABAS KINO animācijas filmas bērniem DUSMUKULE, CŪKAS LAIME, MEŽA SARGI, EŽI LIELPILSĒTĀ

Ogres novada Kultūras centra laukums, Brīvības iela 1523.50 SVĒTKU UGUŅOŠANA

Apmeklējums un dalība Pilsētas svētku pasākumos bez maksas, ja nav norādīts savādāk.Pasākumi tiks filmēti un fotografēti, iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām.