SIA LLKC Ogres konsultāciju birojs 2021. gada 19. aprīlī plkst. 09.00-14.00 aicina piedalīties Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros rīkotajā bezmaksas izglītojošā seminārā "Zemeņu audzēšana segtajās platībās" tiešsaistes vidē agronoma Guntara Dzērves vadībā, kā arī papildus gūstot praktisko pieredzi, tiešsaistē viesojoties saimniecības "Augusta zemenes" siltumnīcās.

Programmā:
- Vēsturisks ieskats zemeņu audzēšanā segtajās platībās;
- Zemeņu audzēšana reņu sistēmā – infrastruktūras pamata nosacījumi;
- Ražas plānošana un šķirņu stādu izvēle un to īpatnības;
- Substrāta sagatavošana un mēslošana. Mēslošanas programmu izveide;
- Laistīšanas nosacījumi/ūdens kvalitāte;
- Augu aizsardzība un apputeksnēšanās;
- Ražas vākšana un ekonomiskie aspekti;
- Bruto seguma aprēķini, kopējie ekonomiskie aspekti zemeņu audzēšanā. Finansējuma piesaiste, konsultāciju pakalpojumi ekonomikā;
- Praktiskie darbi stādu veidu izvēlē un sagatavošana stādīšanai;
- Praktiskie darbi siltumnīcā/tunelī, kur izveidota plauktu sistēma.
Bezmaksas seminārs.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, reģistrējoties šeit: 
Pieslēgšanās saite semināram tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra.

Informāciju sagatavoja Elīna Masteiko,SIA LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante

