Programmā:
- Vēsturisks ieskats zemeņu audzēšanā segtajās platībās;
- Zemeņu audzēšana reņu sistēmā – infrastruktūras pamata nosacījumi;
- Ražas plānošana un šķirņu stādu izvēle un to īpatnības;
- Substrāta sagatavošana un mēslošana. Mēslošanas programmu izveide;
- Laistīšanas nosacījumi/ūdens kvalitāte;
- Augu aizsardzība un apputeksnēšanās;
- Ražas vākšana un ekonomiskie aspekti;
- Bruto seguma aprēķini, kopējie ekonomiskie aspekti zemeņu audzēšanā. Finansējuma piesaiste, konsultāciju pakalpojumi ekonomikā;
- Praktiskie darbi stādu veidu izvēlē un sagatavošana stādīšanai;
- Praktiskie darbi siltumnīcā/tunelī, kur izveidota plauktu sistēma.
Bezmaksas seminārs.
Informāciju sagatavoja Elīna Masteiko,SIA LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante