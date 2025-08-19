Otrdiena, 19.08.2025 22:41
Pirmdiena, 18. augusts, 2025 10:00

19. augustā notiks Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde Ciemupē

19. augustā notiks Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde Ciemupē
Foto: Ogres novads
Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 19. augustā plkst. 18.30–20.30 Ciemupes Tautas namā notiks Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes otrā sēde.

Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes

