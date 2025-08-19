Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes
Pirmdiena, 18. augusts, 2025 10:00
19. augustā notiks Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde Ciemupē
Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 19. augustā plkst. 18.30–20.30 Ciemupes Tautas namā notiks Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes otrā sēde.