Zemes spēku varam smelties nododoties kustībām dabā, staigājot ar basām kājām un izjūtot katru rasas apņemto zāles stiebru.
Gaisa enerģiju visbiežāk varam gūt vējainākās dienās - saulgriežu laikā, gaisā virmojot tautiskām melodijām, mēs to varam uzņemt caur dziesmām, dziļi un harmoniski elpojot.
Uguns klātesamību sajutīsim, veidojot un kurinot skaistus ugunskurus, kas rotāti ar pļavu ziediem un papardēm. Liesmu tuvumā vari izpildīt kādu sev tuvu latviešu uguns rituālu, piemēram, zemē pie ugunskura slepeni ievelc kādu sev tuvu latvisko zīmi. Uguns šo zīmi svētīs un tā tev dos spēku visu nākamo gadu.
Caur ūdeni varam savu enerģiju attīrīt – saulgriežu laikā ieteicams bradāt pa plūstošu ūdeni vai vienkārši to vērot, ieklausoties viļņos un ūdens šļakatās. Iedomājies, ka ūdens aizskalo visu nevajadzīgo projām, attīra tavas domas un padara spēcīgāku!
Arī mēs, Jumpravas kultūras nams, aicinām izbaudīt šo maģisko laiku, sakārtojot domas un smeļoties dabas enerģiju. 19. jūnijā Saulgriežu tuvumu būs iespējams noķert un izbaudīt arī Jumpravā:
No 11.00 nāc uz brīvdabas izstāžu telpu “Siltumnīca” apskatīt LNMMS Jumpravas audzēkņu darbu izstādi “Ūdens daļa”;
Pēc 19.00 ej garām Jumpravas kultūras namam, apstaigā ugunskuru, skaistākajām saulgriežu melodijām virmojot gaisā;
22.00 smelies dabas spēku brīvdabas bodyArt treniņā Jumpravas pamatskolas stadionā. (Treniņu vadīs Judīte Stāvus. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, zvanot vai rakstot uz 25450061. Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš.)
Atgādinām – visiem dalībniekiem jāievēro epidemioloģiskie noteikumi.