Tirgū valdīs vasaras saulgriežu atmosfēra - acis priecēs Jāņu zāles, smaržos kūpinājumi un gardus sierus, kā arī citu produkciju, piedāvās tirgotāji no dažādiem Latvijas novadiem.
Gadatirgus apmeklētājiem būs iespēja iegādāties amatu meistaru darinājumus, pārtikas produktus, daiļamatniecības izstrādājumus un citus ražojumus svētku galdam un lustīgai līgošanai.
Pieteikšanās tirgotājiem līdz 2021. gada 14. jūnijam (ieskaitot). Vairāk informācijas par tirdziņa SAULGRIEŽUS GAIDOT norisi un pieteikšanos ONKC mājas lapā http://okultura.lv/, sadaļā “Pieteikumi”.
Informējam, ka gan tirdziņa dalībniekiem, gan apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Tirdziņā tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.