Ceturtdiena, 09.10.2025 20:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 10. jūnijs, 2021 09:09

19. jūnijā Ogrē norisināsies tirdziņš SAULGRIEŽUS GAIDOT

ONKC
19. jūnijā Ogrē norisināsies tirdziņš SAULGRIEŽUS GAIDOT
Ceturtdiena, 10. jūnijs, 2021 09:09

19. jūnijā Ogrē norisināsies tirdziņš SAULGRIEŽUS GAIDOT

ONKC

19. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 19.00 Ogrē, pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra, norisināsies tirdziņš SAULGRIEŽUS GAIDOT.

Tirgū valdīs vasaras saulgriežu atmosfēra - acis priecēs Jāņu zāles, smaržos kūpinājumi un gardus sierus, kā arī citu produkciju, piedāvās tirgotāji no dažādiem Latvijas novadiem.

Gadatirgus apmeklētājiem būs iespēja iegādāties amatu meistaru darinājumus, pārtikas produktus, daiļamatniecības izstrādājumus un citus ražojumus svētku galdam un lustīgai līgošanai.

Pieteikšanās tirgotājiem līdz 2021. gada 14. jūnijam (ieskaitot). Vairāk informācijas par tirdziņa SAULGRIEŽUS GAIDOT norisi un pieteikšanos ONKC mājas lapā http://okultura.lv/, sadaļā “Pieteikumi”.

Informējam, ka gan tirdziņa dalībniekiem, gan apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Tirdziņā tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?