Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas, jaunajā mācību gadā ar stipendijām Latvijas augstskolās studē825 studenti – no tiem 290 stipendiju saņem pirmo reizi, 451stipendiāts studijas turpina un 84 jaunieši tika izraudzīti citos papildkonkursos. Gada laikā stipendijās plānots izmaksāt vairāk nekā 1,5 miljonus eiro.
Par spīti aizvadītā gada izaicinājumiem ziedotāji turpina atbalstīt Latvijas jauniešus ceļā uz izcilību. 2021./2022. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Ogres novada saņem 19 jaunieši: Emīls Suss (Ata Švinkas stipendija), Annija Spilberga ( Jāņa Luca jubilejas stipendija), Sintija Kapteine (Latvijas Zonta klubu stipendija), Henrijs Augšpuls (Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendija), Krišjānis Kārlis Kupčs (Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) fonda stipendija), Toms Pulle (Martas Mirdzas Gulbis piemiņas stipendija), Raivis Bērziņš (Aivara Andersona ģimenes stipendija), Klāvs Kaspars (Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija), Stefans Roberts Dimza (SEB stipendija), Una Juškāne, Marika Laicāne un Annija Daniela Rogule (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kalvis Liepiņš (Draugu stipendija), Liene Larionova (Edvīna Peniķa piemiņas stipendija), Zanda Jefremova (In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija), Dana Leibome, Madara Saulona un Viesturs Laicāns (Gunāra Šterna piemiņas stipendija) un Ints Pātaga (LSC stipendija).
Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam sāksies 2022. gada 1. februāra un turpināsies līdz 1. martam.Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.
Informāciju sagatavoja Dāvids Rubens, nodibinājuma "Vītolu fonds" sociālo mediju administrators