Ceturtdiena, 09.10.2025 14:43
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:43
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 2. marts, 2021 11:11

2. martā netiks padots ūdens vairākās adresēs Ciemupē

ogresnovads.lv
2. martā netiks padots ūdens vairākās adresēs Ciemupē
Otrdiena, 2. marts, 2021 11:11

2. martā netiks padots ūdens vairākās adresēs Ciemupē

ogresnovads.lv

Pašvaldības aģentūra (PA) "Ogres komunikācijas" informē, ka 2.martā no plkst. 8.30 tiks pārtraukta ūdens padeve vairākās adresēs Ciemupē.Sakarā ar ūdensvada remontdarbiem līdz avārijas novēršanas brīdim netiks padots ūdens Ciemupē:

-Uzvaras ielā 22; 22A; 31; 33; 35;
-Lauku ielā 1; 3
-Mednieku ielā 1; 2; 3; 5; 10
-Parka ielā 2; 4; 6; 8

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens saduļķošanās.

Informāciju sagatavoja PA "Ogres komunikācijas".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?