Pašvaldības aģentūra (PA) "Ogres komunikācijas" informē, ka 2.martā no plkst. 8.30 tiks pārtraukta ūdens padeve vairākās adresēs Ciemupē.Sakarā ar ūdensvada remontdarbiem līdz avārijas novēršanas brīdim netiks padots ūdens Ciemupē:
-Uzvaras ielā 22; 22A; 31; 33; 35;
-Lauku ielā 1; 3
-Mednieku ielā 1; 2; 3; 5; 10
-Parka ielā 2; 4; 6; 8
Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens saduļķošanās.
Informāciju sagatavoja PA "Ogres komunikācijas".