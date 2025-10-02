Ceturtdiena, 02.10.2025 21:20
Ogres novada pašvaldības publiskotā informācija liecina, ka 2. oktobrī iedzīvotāju padomes sēdes notiks Ogresgala un Birzgales pagastā.

Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 2. oktobrīplkst. 18.00 – 20.00 Ogresgala Tautas nama mazajā zālē.

Darba kārtībā:

  1. informācija par Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes padarītiem darbiem.
  2. aktuālie jautājumi par privāto teritoriju sakopšanu Ogresgala pagastā, Ciemupē.
  3. meliorācijas sistēmas problēmu apspriešana.
  4. iedzīvotāju elektroniskā un/vai papīra veidā aptauju izveide.
  5. Ciemupes peldvietas apsaimniekošanas apspriede.
  6. Ogresgala iedzīvotāju padomes saziņas vietnes izveidošanas un administrēšanas (Facebook vai citas) apspriede.
  7. ieradušos uz sapulci iedzīvotāju uzklausīšana, citu jautājumu apspriešana.

Birzgales pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 2. oktobrī plkst. 20.00 Birzgales Tautas nama telpās.

Darba kārtībā:

  1. Atbildes uz jautājumiem par iedzīvotāju padomes kompetencēm .
  2. Diskusija un atbildes uz jautājumiem kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju Diānu Arāju.
  3. Uzklausīt iedzīvotāju ierosinājumus un aktuālos jautājumus.
