2. oktobrī iedzīvotāju padomes sēdes notiks Ogresgala un Birzgales pagastā

Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 2. oktobrīplkst. 18.00 – 20.00 Ogresgala Tautas nama mazajā zālē.
Darba kārtībā:
- informācija par Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes padarītiem darbiem.
- aktuālie jautājumi par privāto teritoriju sakopšanu Ogresgala pagastā, Ciemupē.
- meliorācijas sistēmas problēmu apspriešana.
- iedzīvotāju elektroniskā un/vai papīra veidā aptauju izveide.
- Ciemupes peldvietas apsaimniekošanas apspriede.
- Ogresgala iedzīvotāju padomes saziņas vietnes izveidošanas un administrēšanas (Facebook vai citas) apspriede.
- ieradušos uz sapulci iedzīvotāju uzklausīšana, citu jautājumu apspriešana.
Birzgales pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 2. oktobrī plkst. 20.00 Birzgales Tautas nama telpās.
Darba kārtībā:
- Atbildes uz jautājumiem par iedzīvotāju padomes kompetencēm .
- Diskusija un atbildes uz jautājumiem kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju Diānu Arāju.
- Uzklausīt iedzīvotāju ierosinājumus un aktuālos jautājumus.