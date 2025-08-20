Trešdiena, 20.08.2025 14:28
Bernhards, Boriss
20. augustā notiks Lauberes pagasta iedzīvotāju padomes sēde

20. augustā notiks Lauberes pagasta iedzīvotāju padomes sēde
Foto: Ogres novads
20. augustā notiks Lauberes pagasta iedzīvotāju padomes sēde

Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 20. augustā plkst. 9.00 Lauberes pagasta bibliotēkā notiks Lauberes pagasta iedzīvotāju padomes pirmā sēde.

Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes

