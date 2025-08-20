Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes
Otrdiena, 19. augusts, 2025 10:47
20. augustā notiks Lauberes pagasta iedzīvotāju padomes sēde
Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 20. augustā plkst. 9.00 Lauberes pagasta bibliotēkā notiks Lauberes pagasta iedzīvotāju padomes pirmā sēde.