Prieks par katru bērniņu, kurš kuplina mūsu pagasta saimi.
Ciemos pie bērniem bija atbraukuši draugi – Didī lācenīte un Bembijs, kurš kopā ar bērniem devās rotaļās un izbaudīja īstu burbuļu šovu.
Katrs bērniņš dāvanā saņēma T-kreklu ar uzrakstu Birzgales bēbis, koka alfabēta gliemezi, grāmatiņu, diplomu un krāsainu balona ziedu.
Ģimenes, kuras bija aicinātas, bet netika uz 2020.gada dzimušo mazuļu sveikšanas pasākumu, ir gaidītas Birzgales Tautas namā, kur varēs saņemt piemiņas dāvanu, tālrunis – 29424612.
Informāciju sagatavoja Mudīte Janovaska -Spriņģe, Birzgales Tautas nama vadītāja