Projektu kopējais finansējums 557 055 eiro. No Rīgas plānošanas reģiona piedalījās vairāki novadi, tostarp Ķegums, Lielvārde, Ogre, Jaunpils un Ādaži, kas savās pašvaldībās īstenojuši dažādus sabiedrībai un videi nozīmīgus projektus.
Šogad uzvarētāju noteikšana epidemioloģiskās situācijas dēļ notika neierastākā veidā - attālinātā balsojumā. Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli – Latvija" nacionālo balvu 1000 eiro vērtībā un titulu "2020.GADA LABĀKAIS PROJEKTS" žūrija piešķīra Rīgas plānošanas reģiona 1. vietas ieguvējam – Ķeguma novada biedrības "Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"" projektam "Velo laukuma izveide bērniem".
Tik tiešām liels gandarījums, ka Ķeguma novada vārds, kā vietas, kurā tiek īstenoti sabiedrībai nozīmīgi projekti, kas tiek arī pamanīti un atzinīgi novērtēti, konkursā izskan jau trešo gadu pēc kārtas. Kā pašvaldība esam gandarīti, ka mūsu novadā ir tik aktīvi iedzīvotāji un biedrības, kas vēlas pilnveidot un sakārtot mūsu apkārtējo vidi, ieviest jaunas idejas kā dažādot atpūtas iespējas, ieviest jaunas tradīcijas.
Sakām lielu paldies biedrībai Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" par īstenoto projektu un iegūto 1.vietu konkursā gan reģionālajā, gan arī nacionālajā mērogā un biedrībai "Latvijas pašvaldību savienība" par Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu 2021.gada konkursam piešķirto līdzfinansējumu 3000,00 eiro apmērā jaunu, vērtīgu projektu realizēšanai novadā.
Apsveicam arī pārējo reģionu uzvarētājus: Kurzemes plānošanas reģiona 1. vietas ieguvējus – Kuldīgas novada Biedrību "Mākslas un tehnoloģiju centrs", projekts "Kuldīgas mākslas festivāls"; Latgales plānošanas reģiona 1. vietas ieguvējus – Riebiņu novada iedzīvotāju iniciatīvas grupu ”Kaimiņi”, projekts "Priecājies un spēlējies kopā ar draugu", Vidzemes plānošanas reģiona 1. vietas ieguvējus – Raunas novada Raunas NIG, projekts "Klinšu atseguma apgaismošana Raunas upes krastā" un Zemgales plānošanas reģiona 1. vietas ieguvējus – Vecumnieku novada biedrību "7 maņas", projekts "Aktivitāšu celiņa izveide bērniem "Taciņa priekam", kā arī otrās un trešās vietas un veicināšanas balvu ieguvējus.
Ir liels prieks skatīties uz paveikto visos Latvijas novados un priecāties par to, ka iedzīvotāju idejām un vēlmei darīt nav robežu. Lai visiem izdevies un realizētiem projektiem bagāts 2021.gads!
