Ogres slimnīcai tehnisks papildinājums
SIA «Ogres rajona slimnīca» medicīnisko tehnoloģiju arsenālu papildina jauna datortomogrāfijas, rentgena, ultrasonogrāfijas un doplerultrasonogrāfijas iekārta, kā arī divi autoklāvi un divas instrumentu mazgājamās mašīnas. Gada laikā slimnīca saņem jaunas medicīniskās iekārtas vairāk nekā 1,7 miljonu eiro vērtībā.
Kopā ar Ukrainu. Nemainīgi
Frontes zonu Ukrainā un Ogres sadraudzības pilsētu Černihivu sasniedzis kārtējais ziedoto automašīnu konvojs no Latvijas. Ogrēniešu organizētajā palīdzības sūtījumā arī medikamenti 60 000 eiro vērtībā. Uz Ukrainu aizgādātas 27 automašīnas – busi, džipi un frontē tik pieprasītie pikapi, uz kuriem iespējams uzmontēt smagos ložmetējus un citas ieroču sistēmas. Konvoju ceļā vadīja novada mērs Egils Helmanis.
Helmanim kontūzija
Atrazdamies Ukrainā kārtējā palīdzības misijā, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis cietis krievijas uzbrukumā. Sprādziena brīdī viņš atradies ēkā. Lādiņš detonējis tās ārpusē, taču sprādziena vilnis bijis tik spēcīgs, ka izraisījis kontūziju. Jāteic, par laimi – salīdzinoši vieglā formā, tomēr pēc atgriešanās mājās līdz pat gada nogalei mērs atradās darba nespējā. Šo faktu izmantoja opozīcija, ierosinot viņu atbrīvot no amata. Domē kopumā ir 23 deputāti, savukārt mēra atsaukšanu pieprasīja deviņi opozīcijas deputāti. Helmanis amatu saglabā.
Neērtais leģionāru jautājums
Ogrē izveidota īpaša vieta – Neatkarības laukums, kur uzstādītas 23 bronzas skulptūras Latvijā nozīmīgām personām, piemēram, Konstantīnam Čakstem, Latvijas nacionālās pretestības kustības dalībniekam Gunāram Astram, Latvijas kara ministram Rūdolfam Bangerskim, novada slavenajiem «lāčplēšiem» brāļiem Blauiem, Latvijas Bruņoto spēku un Latviešu leģiona virsniekam, latviešu labdarības organizācijas «Daugavas Vanagi» dibinātājam Vilim Janumam. Par viņa pieminekli izvērtās diskusijas, un ne tikai novada mērogā. Ogres novada dome vērsās pēc skaidrojuma Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā par sarkanbaltsarkana vairodziņa ar uzrakstu «Latvija» lietošanu publiskajā telpā.
Par krievijas armijas formu
Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcija «Brīvības ceļš» sabiedrībā izraisījusi sen nebijušu spriedzi. Prokrieviskie aktīvisti pie muzeja jaunās ēkas Neatkarības laukumā liek ziedus uz pakāpieniem, kas izgatavoti no okupekļu paliekām. Bet autentiskais krievu okupanta formas tērps, kas skatāms izstādē, padarīts par politisku emociju detonatoru. Ogre no savas puses pārkāpumus neatzīst un aizstāv ekspozīciju kā simbolisku liecību par karu Ukrainā.
Neatkarības laukums profesionāļu novērtēts
Ogres Neatkarības laukums atzīts par izcilāko teritorijas labiekārtojumu Baltijā, iegūstot 1. vietu prestižajā konkursā «Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā Baltijā 2025». Konkursa žūrija apbalvošanas ceremonijā īpaši uzsvēra projekta sociālo nozīmi, pārdomāto ilgtspējības pieeju un nākotnes vērtību sabiedrības attīstībā. Konkursā «Latvijas Būvniecības gada balva 2024» atzinību saņēmis jaunais pakalpojumu centrs Ikšķilē.
Kļaviņa zaudē amatu
Ogres novada domes deputāte, kura tobrīd bija arī Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre, Dace Kļaviņa publiski apgalvoja, ka SIA «Ogres rajona slimnīca», saskaņā ar Valsts kontroles ziņojumu, neatbilst slimnīcu tīkla noteiktajam profilam, strādā nekvalitatīvi, netiek galā ar savu saimniecību un jaunā slimnīcu tīkla reforma paredz būtiskas izmaiņas slimnīcas tālākajā darbībā. Gan slimnīcas vadība, gan kolektīvs par šiem apgalvojumiem pauda dziļu neizpratni un sašutumu, aicinot D. Kļaviņu atsaukt nepatiesos apvainojumus un publiski atvainoties. Rezultātā tas viņai izmaksāja amatu.
Širovs pret Rožānu
SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs kā privātpersona ar iesniegumu vērsies Valsts policijā, lūdzot uzsākt kriminālprocesu pret SIA «Ogres Ziņas» un tās īpašnieku Māri Rožānu par apmelojošu ziņu sniegšanu sociālajā vietnē Facebook izveidotajā lapā ar šādu pašu nosaukumu. Nepatiesie apvainojumi skar gan slimnīcas darbu, gan Širovu personīgi.
Izveido baptistu draudzi
Ikšķilē noticis jaunās baptistu draudzes atklāšanas svētku dievkalpojums. Mācītājs Dainis Pandars skaidro, ka šī pilnībā ir pašu ikšķiliešu veidota iniciatīva. Jaunā Ikšķiles baptistu draudze būs pirmā baptistu neliturģiskā jeb kongregacionālā draudze, kas veidojusies nevis kā citas draudzes atzars, bet gan vietējo cilvēku veidota.
Cietumsods «Latvijas lepnumam»
Zemgales apgabaltiesa bijušajiem «Latvijas lepnuma» laureātiem – diviem Ogres novada iedzīvotājiem – vīram un sievai – par vardarbību pret bērniem piespriedusi cietumsodus uz 16 un pieciem gadiem, nolemjot apcietināt tiesas zālē.
Ogres novadā nošauts lācis
Brūnais lācis (Ursus arctos) nošauts nelikumīgās medībās, kas konstatēts, medību inspektoriem veicot plānveida medību pārbaudi. Mednieks, kurš lāci nošāvis, aizturēts.
Taps rūpnīca ar 250 darba vietām
Uzņēmums «Stiga RM» kādreizējās Norupes kokzāģētavas vietā iecerējis uzbūvēt lielformāta bērza saplākšņa rūpnīcu. Plānotais investīciju apjoms ir 86 miljoni eiro. Rūpnīcas platība būs 43 000 m², un tā radīs 250 jaunas darba vietas. Projekta pirmā kārta tiks pabeigta 2026. gadā, otrā – 2028. gadā.
Atjaunota Taurupes muižas klēts
Vēsturiskā Taurupes muižas klēts ēka pārtapusi par mūsdienīgu un daudzfunkcionālu sabiedrisko centru. Ēkas pirmajā stāvā izveidota Taurupes pagasta novadpētniecības ekspozīcija, savukārt otrajā stāvā ierīkota zāle izstāžu un dažādu pasākumu rīkošanai. Rekonstrukcijas laikā saglabātas un restaurētas klēts vēsturiskās ārsienas un kolonāde, papildinot tās ar modernu arhitektūras risinājumu un jumta izbūvi.
Atklāts kompostēšanas laukums
Tīnūžu pagastā, «Kaparāmuru karjerā – «Ezeri»», blakus esošajam šķiroto atkritumu savākšanas laukumam atklāts bioloģiski noārdāmo atkritumu laukums ar ilgtspējīgu ūdens sistēmu. Tas ir pirmais šāda veida laukums Latvijā. Laukums, kura platība ir 800 kvadrātmetru, izbūvēts deviņos mēnešos ar «CleanR» finansējumu, un pēc izbūves tas nodots Ogres novada pašvaldības īpašumā.
Vieta aktīvai atpūtai
Jaunogrē, Blāzmas ielā, atklāts aktīvās atpūtas kvartāls. Tas paredzēts jebkura vecuma iedzīvotājiem un piedāvā daudzveidīgas nodarbes. Kvartālā pieejams multifunkcionāls laukums, brīvdabas sporta rīku laukums, aktivitāšu aprīkojums bērniem un pusaudžiem, fizisko aktivitāšu, atpūtas un pastaigu zonas senioriem un vecākiem ar bērniem. Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Ogres novada pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas pārsniedz pusmiljonu eiro. Novada ieguldījums ir nepilni 86 tūkstoši.
Cūkas aprok Lauberes pagastā
Norvēģiem piederošā uzņēmuma «Baltic Pork» cūku fermu Lauberes pagastā skāris Āfrikas cūku mēris. Visas 23 307 cūkas nokautas, un tās bija plānots pārstrādāt biogāzē. Bojāgājušie un nokautie dzīvnieki utilizēti nepavisam ne tā, kā sākotnēji saskaņots. Pārstrādes uzņēmuma jaudas izrādījušās nepietiekamas, tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests atļāvis daļu līķu aprakt turpat cūkkopības kompleksa «Rukši» teritorijā Lauberes pagastā.
Skolu reforma novadā
Taurupes pamatskolu un Ķeipenes pamatskolu nākamgad pievienos Madlienas vidusskolai. Vienlaikus tiks saglabāta iespēja iegūt izglītību Taurupē, Ķeipenē, Mazozolos un Meņģelē.
Galvenais iemesls, kādēļ valstī notiek skolu reforma, ir bērnu skaita samazināšanās. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi klašu piepildījuma sliekšņus. Ja kritēriji netiek piepildīti, valsts pilnā apmērā nefinansē skolotāju algas. Attiecīgi, neapvienojot mazās skolas, Ogres novadam no pašvaldības budžeta nākamgad nāktos maksāt 270 tūkstošus eiro.