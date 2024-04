22.07.2022. Ogrē laulību reģistrē septiņi pāri

Laulības reģistrē pa vidu dzimtajām pilsētām

Pāru vidū Linda un Artis Petenko, kuri atklāj, ka satikušies Ērgļu arodvidusskolā 2016. gadā, kur abi mācījušies, lai gan Lindas dzimtā vieta ir Ķeipene, bet Arta – Aknīstes novada Asares pagasta. Šobrīd abi dzīvo Jelgavā, bet laulību nolēmuši reģistrēt Ogrē, jo tas ir Lindas dzimtais novads. Jaunais pāris atklāj, ka izvēlējušies šo datumu, jo divi viņiem nozīmē divi cilvēki – pāris.

Savukārt Melisa un Vilmārs Bravacki ir rīdzinieki, lai gan Melisas dzimtā vieta ir Liepāja, bet Vilmāra - Preiļi. Abu liktenīgā tikšanās notikusi 2020. gada janvārī tirdzniecības centrā “Alfa” kā pārdevējam un pircējai, pamazām izveidojušās attiecības, un nu laulība reģistrēta Ogrē. Jaunieši smejot saka – Ogri izvēlējušies, jo tā ir pa vidu viņu dzimtajām pilsētām. Pēc svinīgās ceremonijas viņi vēlas apskatīt Ogri – Zilos kalnus un strūklakas pilsētas centrā, bet svinīgais pasākums plānots viesu namā Ķegumā.

Šodien savu laulību reģistrēt izvēlējušies arī ogrēnieši Kristīne un Vitālijs Dimanti. Abus kopā savedusi paziņa, komunicējuši internetā, bet pirmā tikšanās notikusi Zasulauka stacijā pirms trim gadiem. Kristīne atklāj – ieraugot Vitāliju, uzreiz zinājusi, ka tas ir viņas īstais. Laulība reģistrēta Ogrē, jo te ir viņu mājas, bet nozīmīgais notikums tiks svinēts Ogresgalā.

Ogrē laulības reģistrē sabiedrībā zināmi cilvēki

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Leimane norāda, ka nodaļā 30. jūnijā tika noslēgts pirmais darba pusgads. Šajā laikā nodaļā reģistrēta 161 laulība, tai skaitā baznīcā sešas, kur viens no pāra ir citas valsts pilsonis - 14, ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 11 laulības. Jūlijā vien Ogrē plānots reģistrēt 62 laulības, Lielvārdē – 28 laulības, tajā skaitā 11 izbraukuma laulības Ogres novada viesu namos, zemnieku saimniecībās, A.Pumpura muzejā un citviet. “Kā katru gadu, pieprasītākie ir datumi, kad datums sakrīt ar gada skaitli, šogad tie ir 22.datumi,” norāda V.Leimane un piebilst, ka visbiežāk laulību Ogrē reģistrē pāri no Ogres un pierīgas, bet netrūkst arī pāru no tālākiem Latvijas novadiem un valstīm, kad viens no laulātā ir Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Dienvidāfrikas, Uzbekistānas vai citas valsts pilsonis.

“Prieks, ka Ogres Dzimtsarakstu nodaļā aizvien biežāk laulību reģistrēt izvēlas sabiedrībā zināmi cilvēki. Piemēram, maijā laulību Ogrē reģistrēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, arī grupas “Prāta Vētra” taustiņinstrumentālists Māris Mihelsons, klāt esot visiem grupas biedriem, bet vēlāk viņiem notika skaista ceremonija Gaujas krastā. Interese par laulību reģistrēšanu Ogrē tikai pieaug,” ar prieku saka V.Leimane.

Diemžēl no tiesām un notāriem šogad saņemti 56 paziņojumi par šķirtām laulībām, kas reģistrētas Ogres rajonā. Nodaļā šogad reģistrētas 254 dzimšanas, bet miršanas reģistra ierakstu skaits – 366.

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa lūdz personām, kuras vēlas reģistrēt laulību, zvanīt pa tālr.65023466 Ogrē vai pa tālr.65054700 Lielvārdē, lai vienotos par iespējamo reģistrācijas datumu, kā arī lai pierakstītos iesniegt laulības iesniegumu. Sakarā ar liela apjoma pieprasījumu skaitu reģistrēt laulības Tradīciju zālē Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā, iespējas doties izbraukuma laulībās ir ierobežotas. Šajos jautājumos lūgums sazināties ar Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci Gunu Baiko, kas apmeklētājus pieņem Lielvārdē, pa tālruni 65054700 vai rakstīt e-pastā ">.