Lūdzam pieteikt dalību Lielajā talkā www.talkas.lv vai SIA "Lielvārdes Remte" Lielās talkas koordinatoram Vilnim Melkertam pa tālruni 28800166 vai e-pastu: . SIA Lielvārdes Remte Lielās talkas ietvaros ar Lielvārdes novada pašvaldības un Lielās talkas organizatoru atbalstu nodrošinās talkas maisus un savākto atkritumu maisu aizvešanu. Lielās talkas baltos maisus no 19. aprīļa var saņemt par brīvu arī veikalā Maxima – līdz 5 maisiem vienam "talkošanas" pārstāvim.
Lūgums – savāktos atkritumu maisus novietot ielu / brauktuvju malās, kurus 2-3 dienu laikā aizvedīs SIA “Lielvārdes Remte” darbinieki. Par talkas maisu atrašanās vietu lūdzu paziņot Lielās talkas koordinatoram, Vilnim Melkertam. Talkas maisos nedrīkst likt būvgružus, logu stiklu, šīferi, sadzīves elektroniku.
Talkotāji paši var izvēlēties talkošanas vietu, par to paziņojot lielās talkas koordinatoram, bet aktuālākās talkošanas vietas tiks izziņotas Lielvārdes novada pašvaldības un SIA Lielvārdes Remte mājas lapās no šī gada 19. Aprīļa.
Būsim atbildīgi šajā COVID-19 ierobežojumu laikā! Aicinām "talkot" pa vienam, divatā, vai 2 mājsaimniecību ietvaros, līdz 10 cilvēkiem! Ja kādā no "talkošanas" vietām pieteiksies vairāk dalībnieku, kā to pieļauj epidemioloģiskās prasības, lūgums pieteikties pie Lielās talkas koordinatora, lai saskaņotu "talkošanas" laikus, saskaņā ar epidemioloģisko pasākumu prasībām.
Lai visiem "talkotājiem" labs noskaņojums, darba spars un gandarījums par paveikto!Veiksmi darbos un, jau iepriekš – sirsnīgs paldies par paveikto!
Vilnis Melkerts,
SIA "Lielvārdes Remte"
Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Tālrunis papildus informācijai: 28800166