Covid-19 vīrusa izplatība un ieviestie drošības pasākumi radījuši daudz jaunus izaicinājumus visiem, tai skaitā donoru kustībai. Tomēr vīruss nav apturējis citas smagas saslimšanas un nelaimes gadījumus. Arī šobrīd slimnīcās atrodas daudzi pacienti, kuriem vajadzīga asins pārliešana. Lai glābtu šo pacientu dzīvības, nepieciešams donoru atbalsts. Ņemot vērā to, ka katram asins komponentam ir savs dzīves ilgums – trombocītu derīguma termiņš ir 5 dienas, eritrocītu masai - 35 dienas, donori ir ļoti gaidīti katru dienu.
VADC gaida visus veselus donorus, kuri ir pārliecināti par savu veselības stāvokli un var ziedot asinis. Pēc starptautiskajām rekomendācijām, asins ziedošana nav uzskatāma par masu pulcēšanās pasākumu, bet ir atbalstāma un veicināma arī šajā sarežģītajā laikā.
VADC vērš uzmanību:
pēc atgriešanās no valstīm, kuras iekļautas SPKC sarakstā kā valstis ar augstu COVID-19 saslimstību, pastāv aizliegums ziedot asinis 10 dienas, izņemot tās valstis, kurās noteikts vēl ilgāks lieguma periods saskaņā ar Endēmisko valstu karti šeit: Aktuālie valstu saslimstības rādītāji apskatāmi Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā šeit: personas, kas pārslimojošas Covid-19, drīkst nodot asinis 14 dienas pēc pilnīgas izveseļošanās;
pēc jebkuras Latvijā apstiprinātas Covid-19 vakcīnas, asinis drīkst ziedot pēc 7 dienām.
Asinis var ziedot, ja:
-donors jūtas labi un ir pārliecināts par savu veselības stāvokli;
-pēdējo 14 dienu laikā nav bijis saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar Covid – 19;
-atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem, vairāk informācijas VADC mājaslapā šeit:
Donoru drošībai un ērtībai VADC aicina:
-pirms ierašanās, donora anketu aizpildīt elektroniskā formā šeit: . Anketu nepieciešams aizpildīt ne ātrāk kā dienu pirms asins ziedošanas. Izbraukumos donora anketas izdrukāšana netiek nodrošināta, jāierodas ar izdrukātu anketu. Gadījumā, ja nav iespējams to izdrukāt, anketa varēs aizpildīt arī uz vietas;
-godīgi atbildēt uz anketā uzdotajiem jautājumiem un atklāti pārrunāt savu veselības stāvokli ar ārstu;
-šaubu gadījumā par veselības stāvokļa atbilstību, aicinām konsultēties ar VADC medicīnas personālu, zvanot uz VADC bezmaksas tālruni 8000 0003 (darba dienās no plkst.08.30 līdz 17.00).
Ziedošanas vietās tiek ievēroti šādi drošības pasākumi:
-tiek regulētas donoru plūsmas, lai ievērotu nepieciešamo 2m distanci;
-ir nodrošināti pastiprināti dezinfekcijas pasākumi;
-ir pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi (sejas maskas) gan donoriem, gan darbiniekiem.
Kā vienmēr, donoram līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto. Bez personu apliecinoša dokumenta donorus nepieņem. Lai saņemtu kompensāciju ir nepieciešams bankas konta numurs.
Jautājumu gadījumā, ikviens ir aicināts sazināties ar VADC - sociālo tīklu kontos, mājaslapas jautājumu sadaļā vai zvanot uz bezmaksas tālruni 8000 0003.
Informāciju sagatavoja Valsts asinsdonoru centrs