Ceturtdiena, 09.10.2025 14:43
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:43
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 23. februāris, 2021 20:34

24. februārī lokveida gājēju tilts pār Ogres upi mirdzēs Igaunijas karoga krāsās

ONKC
24. februārī lokveida gājēju tilts pār Ogres upi mirdzēs Igaunijas karoga krāsās
Otrdiena, 23. februāris, 2021 20:34

24. februārī lokveida gājēju tilts pār Ogres upi mirdzēs Igaunijas karoga krāsās

ONKC

24. februārī, atzīmējot Igaunijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienu,lokveida gājēju tilts pār Ogres upi tērpsies zilās, melnās un baltās krāsas toņos.Izmantojot pagājušā gada nogalē izbūvētās LED gaismas instalācijas gājēju tiltam pār Ogres upi, Ogres pilsēta sveic svētkos un pauž solidaritāti Baltijas valstīm un Ogres sadraudzības pilsētām.

Šoreiz īpaši sveicieni tiek sūtīti Jehvi (Jõhvi) pašvaldībai Igaunijā, ar kuru kopš 2011. gada atjaunots sadarbības līgums un īstenotas vairākas nozīmīgas sadarbības, kultūras, izglītības, vides un sociālajās jomās.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?