Šoreiz īpaši sveicieni tiek sūtīti Jehvi (Jõhvi) pašvaldībai Igaunijā, ar kuru kopš 2011. gada atjaunots sadarbības līgums un īstenotas vairākas nozīmīgas sadarbības, kultūras, izglītības, vides un sociālajās jomās.
Otrdiena, 23. februāris, 2021 20:34
24. februārī lokveida gājēju tilts pār Ogres upi mirdzēs Igaunijas karoga krāsās
24. februārī, atzīmējot Igaunijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienu,lokveida gājēju tilts pār Ogres upi tērpsies zilās, melnās un baltās krāsas toņos.Izmantojot pagājušā gada nogalē izbūvētās LED gaismas instalācijas gājēju tiltam pār Ogres upi, Ogres pilsēta sveic svētkos un pauž solidaritāti Baltijas valstīm un Ogres sadraudzības pilsētām.