Arī šobrīd slimnīcās atrodas daudzi pacienti, kuriem vajadzīga asins pārliešana. Lai glābtu šo pacientu dzīvības, nepieciešams donoru atbalsts. Ņemot vērā to, ka katram asins komponentam ir savs dzīves ilgums – trombocītu derīguma termiņš ir 5 dienas, eritrocītu masai - 35 dienas, donori ir ļoti gaidīti katru dienu.
VADC gaida visus veselus donorus, kuri ir pārliecināti par savu veselības stāvokli un var ziedot asinis. Pēc starptautiskajām rekomendācijām, asins ziedošana nav uzskatāma par masu pulcēšanās pasākumu, bet ir atbalstāma un veicināma arī šajā sarežģītajā laikā.
Valsts asinsdonoru centra (VADC) sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Kleinhofa ir apkopojusi donoru statistiku Ogrē:
2018. gads - atnāca 286, ziedoja 231, pirmo reizi 33
2019. gads - atnāca 252, ziedoja 216, pirmo reizi 30
2020. gads - atnāca 199, ziedoja 155, pirmo reizi 14
2021. gads - atnāca 406, ziedoja 358, pirmo reizi 32
S.Kleinhofa VADC vārdā izsaka pateicību ikvienam donoram un informē, ka Ogrē šogad 24.novembrī būs pēdējais VADC izbraukums- nākamā Donoru diena Ogrē plānota 2022.gada februārī.
