Kopumā 2025. gada 1. janvārī Latvijā dzīvoja 641 030 mātes ar bērniem neatkarīgi no bērnu vecuma un dzīvesvietas.
No tām visvairāk - 281 422 sievietēm - ir divi bērni, savukārt 241 573 sievietes audzina vienu bērnu, liecina CSP dati par pagājušā gada 1. janvāri.
Trīs bērni ir 86 541 māmiņai, četri bērni - 19 737, bet pieci bērni - 7197 sievietēm. Seši bērni pēc pagājušā gada 1. janvāra datiem ir 2472 māmiņām, septiņi - 1071, astoņi - 518, bet deviņi bērni - 259 sievietēm, informē CSP.
Desmit vai vairāk bērnu ir 240 māmiņām, liecina pagājušā gada janvāra dati. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ CSP vēl sīkāk bērnu skaitu neizdala.