Pirmdiena, 16. marts, 2026 07:15

240 māmiņām Latvijā ir desmit vai vairāk bērnu; zināms arī pērnā gada rekordskaits

Leta
240 māmiņām Latvijā ir desmit vai vairāk bērnu; zināms arī pērnā gada rekordskaits
Foto: www.pexels.com
Lielākais reģistrētais bērnu skaits vienai sievietei Latvijā pērn bija 16, aģentūru LETA informēja Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Kūliņa.

Kopumā 2025. gada 1. janvārī Latvijā dzīvoja 641 030 mātes ar bērniem neatkarīgi no bērnu vecuma un dzīvesvietas.

No tām visvairāk - 281 422 sievietēm - ir divi bērni, savukārt 241 573 sievietes audzina vienu bērnu, liecina CSP dati par pagājušā gada 1. janvāri.

Trīs bērni ir 86 541 māmiņai, četri bērni - 19 737, bet pieci bērni - 7197 sievietēm. Seši bērni pēc pagājušā gada 1. janvāra datiem ir 2472 māmiņām, septiņi - 1071, astoņi - 518, bet deviņi bērni - 259 sievietēm, informē CSP.

Desmit vai vairāk bērnu ir 240 māmiņām, liecina pagājušā gada janvāra dati. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ CSP vēl sīkāk bērnu skaitu neizdala. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

